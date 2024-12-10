Эти 6 продуктов очень полезны для мозга, но многие их не едят

Для эффективной работы мозг нуждается не только в отдыхе, но и правильном питании. Для того чтобы головной мозг хорошо работал, необходимо добавить в рацион полезные продукты, которые будут удовлетворять потребности в различных веществах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Medical xpress .

Антиоксиданты улучшают здоровье мозга

Антиоксиданты, также известные как фитонутриенты или фитохимические вещества, помогают защитить организм от повреждения клеток, вызванных свободными радикалами.

Со временем повреждение свободными радикалами может вызвать проблемы с тканями и органами в организме, потенциально приводя к заболеванию.

Исследования показывают, что молекулы свободных радикалов могут увеличить риск проблем со здоровьем, связанных со старением. Например, болезни сердца, возрастная макулярная дегенерация и болезнь Альцгеймера.

Клетки организма могут исправить или предотвратить повреждение свободными радикалами, например, производя антиоксидантные ферменты.

Какие продукты оказывают защитное действие на мозг

В исследовании рассмотрели два антиоксидантных соединения - фенольные, которые могут влиять на цвет растений, и терпены, отвечающие за вкус и аромат растений. Оба содержатся в следующих шести растительных продуктах и травах:

слива Queen Garnet (гибрид японской сливы, выведенный в Австралии из-за высокого уровня полезных антоцианов)

черный перец

гвоздика

бузина

шалфей

мелисса лимонная

Слива, бузина и гвоздика имеют самый высокий уровень фенолов. В частности, эти растительные продукты имеют высокое содержание производных соединения под названием кверцетин, которое было связано со способностью предотвращать гибель клеток, вызванную окислительным стрессом.

Черный перец имеет самый высокий уровень терпения, за ним следовали гвоздика и шалфей. Терпен был связан со способностью уменьшать активные формы кислорода. А это помогает снизить окислительный стресс на клетках, который может влиять на работу мозга.

"Это первое исследование, которое изучает взаимосвязь между этими видами соединений и разными антиоксидантными свойствами растений", - сказала ведущий автор исследования Наоми Мэй.

Добавки также могут помочь

В исследовании также рассматривались две безрецептурные смеси пищевых добавок: одна с высоким содержанием травы астрагал, а другая - мелиссы. Добавка астрагал имела самый высокий уровень фенолов.

Слива также доступна в виде порошков, нектаров и концентратов. В то время как мелисса часто встречается как чай или жидкая добавка.

Также б узина является более распространенной добавкой, которая обычно используется для поддержания иммунитета.

"Существует большой потенциал для использования продуктов растительного происхождения как части для лечения состояний, вызванных нейровоспалением и окислительным стрессом", - подытожила Мэй.