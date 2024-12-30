Как пить шампанское, чтобы не было похмелья: действенные советы от винного эксперта

Шампанское - напиток, который очень часто выбирают для празднования Нового года. Очень часто случается, что люди не знают меры и на утро страдают от похмелья. Как сделать так, чтобы этого не произошло?

На этот вопрос ответил винный эксперт Роман Ремеев в интервью РБК-Украина.

Будет ли болеть голова от шампанского на утро?

Всем известно об утверждении, что от пузырьков в шампанском на утро будет болеть голова.

"Есть люди, действительно, у которых от углекислого газа, плюс алкоголь, плюс сладкое вино вызывает головную боль. К сожалению, нет других вариантов, чем не пить такое вино", - сказал эксперт.

По словам Романа, если вы чувствуете, что от такого напитка, у вас болит утром голова - то лучше от него отказаться.

Влияет ли качество алкоголя на похмелье

По словам эксперта, качество спиртных напитков не очень влияет на похмелье.

"Условно говоря, существует вино за 50 гривен, это пакетированные вина, я туда даже не захожу. Если вы финансово не готовы покупать бутылку вина за 200 гривен - то покупайте пиво или сидр. Покупайте качественное, а не плохое, например, в категории вина", - сказал он.

Сомелье сказал, что цена качественного вина начинается примерно с 200 гривен.

"Если у кого-то вино за 3000 гривен, а у меня за 200 гривен, то голова у нас будет болеть одинаково", - сказал Ремеев.

По его словам, чтобы уменьшить похмелье, надо выбирать сухое вино, потому что с сахаром и алкоголем организму сложнее справиться.

Также выбирайте вина с меньшим количеством алкоголя, если хотите меньше похмелья на утро. Также не забывайте пить воду между бокалами вина. И напоследок, не спешите пить, смакуйте маленькими глотками!