Цены, этикетки, сорт. Как выбрать вкусное вино в магазине: советы сомелье

Вино - это очень популярный напиток у украинцев, и не только на праздники. Как выбрать хороший алкогольный напиток в магазине, на что обратить внимание при выборе вина?

Как выбрать хорошее вино в магазине

По словам эксперта, если вы не разбираетесь в винах и хотите приобрести напиток, вам поможет специалист в магазине, который и поможет выбрать.

"Знаете, на что большинство ориентируется и вы, я думаю, тоже? На этикетку. Она должна быть такой, которая нам понравится. Это первое, на что мы реагируем. Второе, конечно, ценник", - сказал Роман.

"Когда не хватает знаний о вине, о сортах винограда, о регионах, мы выбираем наугад или ищем специалиста, если мы в винном магазине, который поможет выбрать то, что нам нужно. Это единственный способ более-менее нормально выбрать", - добавил он.

Таким образом специалист дает вам "вилку предложений" и вы уже выбираете. Также можно использовать для выбора специальные приложения на телефоне.

"Если у вас нет виновного специалиста и вы не в специальном месте, а вам надо хоть как-то это сделать, то два варианта: либо вы полностью рискуете, либо используете приложения на телефоне. Например, есть приложение, которое называется Vivino, вы сканируете этикетку и получаете информацию о виде вина", - сообщил сомелье.

"Вы сканируете этикетку и получаете информацию о вине, а самое главное, вы видите комментарии людей, которые пили это вино. Если это популярное международное вино - то там есть комментарии на английском. Достаточно модерновый подход к тому, как себя не обмануть или выбрать то, что вам будет нравиться в магазине, где нет винного специалиста", - резюмировал эксперт.