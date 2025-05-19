"Евровидение-2026": в каком городе состоится конкурс, главные претенденты
После победы Австрии на "Евровидении-2025" страна готовится к проведению следующего песенного конкурса. Хоть официального решения о городе-хозяине еще нет, некоторые города уже заявили о своей заинтересованности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие австрийские города и арены могут принять зрителей и кто имеет наибольшие шансы.
Где может пройти "Евровидение-2026"
Вена - фаворит с опытом
- Арена: Wiener Stadthalle
- Вместимость: до 16 000 зрителей
- Преимущества: Вена уже дважды принимала Евровидение (1967, 2015), имеет развитую инфраструктуру, международный аэропорт и большой опыт в проведении масштабных событий.
Wiener Stadthalle (фото: Википедия)
Мэр города выразил заинтересованность в проведении конкурса, а сам JJ также поддерживает идею проведения Евровидения в столице.
Инсбрук - горная альтернатива
- Арена: Olympiahalle (часть комплекса OlympiaWorld)
- Вместимость: до 12 000 зрителей
- Преимущества: Инсбрук имеет опыт проведения крупных спортивных событий, включая Зимние Олимпийские игры.
Olympiahalle (фото: Википедия)
Грац - современная инфраструктура
- Арена: Stadthalle Graz
- Вместимость: до 11 000 зрителей
- Преимущества: Грац имеет современную арену и опыт проведения международных мероприятий.
Stadthalle Graz (фото: mcg.at/veranstalter-werden)
Окончательное решение относительно города-хозяина "Евровидения-2026" ожидается в ближайшие месяцы.
Учитывая опыт, инфраструктуру и поддержку со стороны властей, Вена сейчас является главным претендентом.
Напомним, 17 мая в швейцарском Базеле состоялся финал Песенного конкурса "Евровидение-2025" Победу одержал представитель Австрии - певец JJ с композицией "Wasted Love", набрав 436 баллов. Украина в этом году заняла 9 место.
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При написании материала использовались следующие источники: официальные сайты Wiener Stadthalle, Olympiahalle, Stadthalle Graz.