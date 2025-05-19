"Евровидение-2026": в каком городе состоится конкурс, главные претенденты

После победы Австрии на "Евровидении-2025" страна готовится к проведению следующего песенного конкурса. Хоть официального решения о городе-хозяине еще нет, некоторые города уже заявили о своей заинтересованности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие австрийские города и арены могут принять зрителей и кто имеет наибольшие шансы.