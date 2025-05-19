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"Евровидение-2026": в каком городе состоится конкурс, главные претенденты

Понедельник 19 мая 2025 15:36
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"Евровидение-2026": в каком городе состоится конкурс, главные претенденты JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)
Автор: Иванна Пашкевич

После победы Австрии на "Евровидении-2025" страна готовится к проведению следующего песенного конкурса. Хоть официального решения о городе-хозяине еще нет, некоторые города уже заявили о своей заинтересованности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие австрийские города и арены могут принять зрителей и кто имеет наибольшие шансы.

Где может пройти "Евровидение-2026"

Вена - фаворит с опытом

  • Арена: Wiener Stadthalle
  • Вместимость: до 16 000 зрителей
  • Преимущества: Вена уже дважды принимала Евровидение (1967, 2015), имеет развитую инфраструктуру, международный аэропорт и большой опыт в проведении масштабных событий.

&quot;Евровидение-2026&quot;: в каком городе состоится конкурс, главные претендентыWiener Stadthalle (фото: Википедия)

Мэр города выразил заинтересованность в проведении конкурса, а сам JJ также поддерживает идею проведения Евровидения в столице.

Инсбрук - горная альтернатива

  • Арена: Olympiahalle (часть комплекса OlympiaWorld)
  • Вместимость: до 12 000 зрителей
  • Преимущества: Инсбрук имеет опыт проведения крупных спортивных событий, включая Зимние Олимпийские игры.

&quot;Евровидение-2026&quot;: в каком городе состоится конкурс, главные претендентыOlympiahalle (фото: Википедия)

Грац - современная инфраструктура

  • Арена: Stadthalle Graz
  • Вместимость: до 11 000 зрителей
  • Преимущества: Грац имеет современную арену и опыт проведения международных мероприятий.

&quot;Евровидение-2026&quot;: в каком городе состоится конкурс, главные претендентыStadthalle Graz (фото: mcg.at/veranstalter-werden)

Окончательное решение относительно города-хозяина "Евровидения-2026" ожидается в ближайшие месяцы.

Учитывая опыт, инфраструктуру и поддержку со стороны властей, Вена сейчас является главным претендентом.

Напомним, 17 мая в швейцарском Базеле состоялся финал Песенного конкурса "Евровидение-2025" Победу одержал представитель Австрии - певец JJ с композицией "Wasted Love", набрав 436 баллов. Украина в этом году заняла 9 место.

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При написании материала использовались следующие источники: официальные сайты Wiener Stadthalle, Olympiahalle, Stadthalle Graz.

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