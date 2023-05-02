Названы наиболее распространенные мошеннические схемы на рынке недвижимости в Украине: будьте осмотрительны

Специалист обратил внимание на то, что полномасштабная война существенно ускорила процесс реформирования строительной отрасли, а принятые законопроекты важны для завершения реформ.

"Развитие строительства жилья не должно зависеть от произвола региональных чиновников, от бывших чиновников со связями, которые, не имея никаких законных оснований, но с определенным личным интересом, могут остановить любое строительство", - говорит эксперт.

Он отмечает, что с 24 февраля 2022 года на первичном рынке недвижимости можно заметить определенную "феодализацию" строительства. Это означает, что чиновники в отдельных областных центрах отдают приоритет так называемым "избранным" компаниям, отвергая любые устои конкуренции.

А из-за того, что градостроительная реформа все еще не завершена, чиновники могут пытаться взбудоражить общество по поводу того или иного строительства, чтобы получить свои деньги.

Коррупция на стройках - это также мошеннические схемы чиновников (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

К каким мошенническим методам могут прибегать

Бывшие или действующие должностные лица через посредников внимательно отслеживают получение разрешений на то или иное строительство. При этом они заранее пытаются давить на застройщика, чтобы получить взятку для "спокойного" строительства.

По словам Семенцова, сумма может колебаться от 40 000 до 100 000 долларов.

Если же застройщик игнорирует попытки шантажа и действует в соответствии с законодательством, тогда на строительной площадке появятся группы протестующих, сознательно провоцирующие конфликтующих строителей.

После этого в социальных сетях опубликуют несколько сообщений и видео о якобы конфликте на стройплощадке для создания манипулятивного ажиотажа, общественного резонанса и манипуляций общественным мнением,

Существует и другая методика получения взятки посредством использования общественного мнения. Вымогатели пытаются остановить строительство через чиновников и вопреки полученным разрешениям, блокируя работу строительной техники под прикрытием "указаний сверху". В этой схеме решающую роль играют связи и панибратство.

"В нескольких крупных городах Украины есть случаи, когда абсолютно "чистые" проекты, разрешения на возведение которых получены через Единую электронную систему строительства, привлекают внимание лакомых к чужому мошенникам. И если девелоперы по совершенно понятным причинам отказываются платить не за что, то вымогатели откровенно используют админресурс, чтобы затормозить или отменить строительство. Именно поэтому в Украине следует утвердить прозрачную цифровизацию принимаемых градостроительных решений", - считает эксперт.