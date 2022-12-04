Падение цен, спрос на дома с укрытиями. Что будет с рынком недвижимости в 2023 году

Война в Украине отложила значительный отпечаток на рынок недвижимости в Украине. Количество сделок по купле-продаже значительно снизилось, если сравнивать с довоенным уровнем.

Что же будет с ценами на жилье в 2023 году, и чего ждать украинцам – читайте в материале Styler.

На какое жилье будет спрос в 2023 году

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и объявления военного положения – рынок недвижимости существенно просел. Спрос очень упал, а реестры были закрыты. Постепенно такая тенденция поменялась. Украинцы все же интересуются покупкой жилья, но требования сейчас сильно изменились.

Основное требование ныне у покупателей квартир, чтобы жилье находилось вдали от военной инфраструктуры, аэропортов и так далее.

Также увеличилось количество запросов на жилье за городом. Конечно, там есть вода, печки, можно отапливать дом дровами.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита рассказал Pro Деньги, на какое жилье в Украине будет спрос в 2023 году.

По его словам, важный для покупателя теперь и этаж дома.

"С началом массовых отключений электроэнергии по Украине важным стал еще вопрос этажа, на котором предлагают покупателям жилье. Проблема в лифтах, не работающих без света, не только для жильцов квартир. Проблема есть и для потенциальных покупателей, которым просто сложно показать жилье, если оно на 20 этаже или выше. Поэтому до квартир на высоких этажах просто не доходят", - сказал Юрий.

Солидарен с Юрием и кандидат экономических наук Александр Хмелевский. Он также уверен, что война наложит свой отпечаток в запросах клиентов на покупку жилья.

"Спрос будет иметь жилье, которое находится подальше от военных объектов и объектов критической инфраструктуры. Также будет иметь преимущество жилье, расположенное рядом с бомбоубежищами, подземными станциями метро или подземными паркингами", - сказал Александр.

Эксперт сообщает, что покупатели будут тщательнее изучать технические характеристики дома: из каких материалов изготовлен, теплый ли, имеет ли газовые плиты, какая в доме система отопления, водоснабжения и т. д.

"При массовых отключениях электроэнергии жители тех домов, где были установлены электроплиты, не имели возможности приготовить еду. Жители тех домов, система отопления в которых работала на электричестве, вынуждены были жить в холодных квартирах. На все эти моменты покупатели теперь будут обращать внимание при выборе недвижимости ", – резюмировал он.

Основатель и CEO Ribas Hotels Group Артур Лупашко дал свой прогноз по поводу жилья на западе Украины.

"Особенно на западе Украины могу отметить, что на смарт-апартаменты, безусловно, будет спрос в связи с массовым переездом населения в этот регион", – сообщил эксперт.

Жилье в многоэтажках может в скором времени не иметь спроса (фото: РБК-Украина)

Какие будут цены на жилье в 2023 году

Так, эксперт Александр Высоцкий предполагает, что в 2023 году недвижимость можно будет купить по ценам, которые вдвое ниже довоенных.

"Во время кризиса и даже войны недвижимость все равно выглядит привлекательным активом. Но текущая экономическая ситуация влияет на рынок и цена недвижимости снижается. Я думаю, что еще до весны 2023 года она дойдет до минимального уровня. Те, кто оказался в этот момент с кэшем, могут купить недвижимость по ценам вдвое меньше довоенных", – считает он.

Высоцкий приводит пример кризиса в США в 2007 году.

"Но стоимость недвижимости возвращалась на уровень 2007 года примерно 10 лет. Даже если в 2023 году вы "поймаете" недвижимость на самом дне, то рост будете ждать долго. А некоторые объекты совсем не вернутся в цене до уровня, который был до войны. Меня не устраивает столь долгий возврат инвестиций и тенденции на рынке недвижимости в целом. Поэтому моя рекомендация сейчас лучше держать деньги наличными. А если вы владелец бизнеса, то реинвестируйте в него", – резюмировал Высоцкий.

Эксперт Хмелевский отмечает, что цены на квартиры в гривнах выросли в среднем на 20%, в то время как в долларах снизились на 10%. Продавцы не спешат снижать цены, в то время как большинство покупателей не готовы покупать по нынешним ценам.

Аналитик компании Esperio Александр Болтян считает, что цены на вторичную недвижимость в Украине упадут до 15% уже этой зимой.

"Аналитики ожидают, что в 2023 году украинцы будут готовы торговать и продавать свою недвижимость дешевле, чтобы иметь наличные деньги на руках. Это объясняется тем, что на фоне войны и неуверенности в том, что твое жилье останется целым, наличие денежных сбережений выглядит более рационально" , – говорит он.

Представитель одесской корпорации "КУБ" Олег Левковский считает, что цены вырастут на жилье, на которое будет спрос. Первоначальный рынок жилья отойдет в сторону.

Сейчас квадратный метр стоит 35 000 грн. Это на 9000 грн больше, чем в феврале. В нашем городе сохраняются средние характеристики. "На рост цен и ценник в метре влияют проблемы с логистикой и ростом доллара, безопасность и географическое расположение", – резюмировал он.

Что будет с рынком жилья в 2023 году

Многие аналитики уверены, что если война в Украине продолжится и в 2023 году – ни о каком повышенном спросе на жилье не может быть и речи. Многие украинцы потеряли крышу над головой во время полномасштабного вторжения РФ и денег на покупку нового жилья у них нет.

"Если угроза новой войны сохранится, то значительное количество людей, имеющих деньги на покупку жилья, потратят их на покупку недвижимости за рубежом. В этом случае восстановление рынка недвижимости будет происходить довольно медленно и долго. Хотя из-за войны сотни тысяч украинцев потеряли свое жилье, однако большинство из них не имеют денег на восстановление собственного жилья или приобретения нового. Поэтому большое значение будет иметь готовность государства за средства или средства иностранных доноров восстановить разрушенные дома и построить новые", – сообщил Александр Хмелевский.

Интересно, что свое мнение озвучила нам и таролог Наталис Домини. По ее словам, на рынке недвижимости в 2023 году будет затишье.

"Карты показывают мне, что в 2023 году не будет проходить активная работа в сфере купли-продажи недвижимости. Год, который очень наполнен чувствами: украинок, разобщенных со своими мужчинами, и детей, которые не видят родителей. Пока идет война, есть очень сильны миграционные колебания. Следующая фаза – по-настоящему рабочая будет после окончания кармической для Украины ситуации – войны. Тогда и будет новая волна миграции, будет большая потребность во вторичном жилье, да и новостройках", – сообщила таролог.

Эксперт Хмелевский отмечает, что восстановлению рынка способствовало бы развитие ипотечного кредитования. Как известно, государство уже ввело ряд льготных ипотечных программ для определенных категорий населения.

"Но пока объемы таких кредитов остаются относительно небольшими. Установление Нацбанком учетной ставки на уровне 25% годовых и планы сохранить такую ставку до 2024 года делает развитие ипотечного кредитования невозможным. То есть, скорее всего, после войны спрос на рынке недвижимости, хоть и будет восстанавливаться, однако в ближайшие два года не достигнет уровня 2021 года", – сообщил он.

По прогнозу Хмелевского, в 2023 году ожидается дальнейшее снижение цен на недвижимость в долларовом эквиваленте в среднем на 15-20%, хотя в гривнах из-за девальвации цены будут расти.