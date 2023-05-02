Названо найбільш поширені шахрайські схеми на ринку нерухомості в Україні: будьте обачними

Фахівець звернув увагу на те, що повномасштабна війна суттєво пришвидшила процес реформування будівельної галузі, а ухвалені законопроєкти є важливими для завершення реформ.

"Розвиток будівництва житла не повинен залежати від свавілля регіональних чиновників, від колишніх посадовців зі зв'язками, що не маючи жодних законних підстав, але з певним особистим інтересом, можуть зупинити будь-яке будівництво", - каже експерт.

Він зазначає, що від 24 лютого 2022 року на первинному ринку нерухомості можна помітити певну "феодалізацію" будівництва. Це означає, що чиновники в окремих обласних центрах надають пріоритет так званим "обраним" компаніям, відкидаючи будь-які засади конкуренції.

А через те, що містобудівна реформа все ще не завершена, посадовці можуть намагатися збурити суспільство з приводу того чи іншого будівництва, щоб отримати свої гроші.

Корупція на будівництвах - це також шахрайські схеми чиновників (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До яких шахрайських методів можуть вдаватися

Колишні або ж чинні посадовці через посередників уважно відстежують отримання дозволів на те чи інше будівництво. При цьому вони заздалегідь намагаються тиснути на забудовника, щоб отримати хабар для "спокійного" будівництва.

За словами Семенцова, сума може коливатися від 40 000 до 100 000 доларів.

Якщо ж забудовник ігнорує спроби шантажу та діє відповідно до законодавства, тоді на будівельному майданчику з'являться групи протестувальників, що свідомо провокують будівельників на конфлікт.

Після цього в соціальних мережах опублікують кілька дописів та відео про нібито конфлікт на будмайданчику задля створення маніпулятивного ажіотажу, суспільного резонансу та маніпуляцій громадською думкою,

Існує й інша методика отримання хабаря за допомогою використання громадської думки. Здирники намагаються зупинити будівництво через чиновників і всупереч отриманим дозволам, блокуючи роботу будівельної техніки під прикриттям "вказівок зверху". У цій схемі вирішальну роль грають зв'язки та панібратство.

"У кількох великих містах України є випадки, коли абсолютно "чисті" проєкти, дозволи на зведення яких отримані через Єдину електронну систему будівництва, привертають увагу ласих до чужого шахраїв. І якщо девелопери з абсолютно зрозумілих причин відмовляються платити невідь за що, то здирники відверто використовують адмінресурс, щоб загальмувати або ж скасувати будівництво. Саме тому в Україні варто затвердити прозору цифровізацію ухвалюваних містобудівних рішень", - вважає експерт.