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Следует ли покупать жилье на первичном рынке? Ответ эксперта по недвижимости

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Четверг 10 ноября 2022 17:01
Следует ли покупать жилье на первичном рынке? Ответ эксперта по недвижимости Сдача объектов первичного рынка недвижимости задерживается (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

24 февраля оказало большое влияние на многие составляющие экономики Украины. В этом списке, конечно же, и недвижимость. В сентябре цены на квартиры в Киеве были выше почти на 30%, чем в январе 2022 года.

К таким повышениям были вынуждены прибегнуть 81% застройщиков в связи с полномасштабной войной. То есть жилье на первичном рынке стало еще менее доступным для украинцев.

Специально для Styler эксперт по недвижимости рассказал, стоит ли сейчас покупать жилье на первичном рынке.

Какая ситуация с недвижимостью в Украине?

Владимир Семенцов по INSPI Development наблюдает многочисленные задержки со своевременной сдачей объектов в эксплуатацию. Приблизительно 70% застройщиков продлили указанные ранее сроки еще на год.

"Предпочтительно это объекты, степень готовности которых к началу широкомасштабной войны составляла от 30% до 60%. Что касается объектов, которые в период с декабря по февраль находились на начальных стадиях строительства, то их возведение приостановлено на неопределенный срок", - говорит эксперт.

В противоположность этой статистике в течение мая-ноября 2022 было введено в эксплуатацию около 1/3 жилых объектов, степень готовности которых на момент вторжения составила более 80%.

Что, кроме войны, "ударило" по рынку?

Специалист отметил, что критически тяжелую ситуацию на первичном рынке жилья, безусловно, повлекла за собой война. Остальные причины производны от нее.

Среди очевидных это снижение спроса чуть ли не до "нуля" из-за низкой платежеспособности потенциальных покупателей, инфляции, невозможности доступного ипотечного кредитования, непрогнозируемости последствий войны и т.д.

Следует ли покупать жилье на первичном рынке? Ответ эксперта по недвижимости

Последствия ракетного удара по многоэтажке в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Что касается второй причины, то она говорит о самих девелоперах. Они просто не могут реализовать свои планы.

Резкий рост себестоимости строительства, отсутствие достаточного капитала, разрушение отечественных производств стройматериалов, нарушение логистики, нехватка квалифицированной рабочей силы снизили возможности строительных компаний.

Однако, как отметил специалист, большинство девелоперов изо всех сил пытаются избежать "официального" банкротства, ища необходимое финансирование для продолжения строительства.

Стоит ли сейчас покупать квартиру в новостройках?

По мнению Семенцова, до конца 2022 года не стоит ждать каких-либо положительных сдвигов на первичном рынке жилья. И наоборот: чем дольше будет продолжаться война, тем меньше шансов для застройщиков быстро возобновить свою деятельность.

"Первоначальный рынок строительства жилья фактически оказался в неразрывном кругу непреодолимых обстоятельств, вызванных войной. Но за последние 8,5 месяцев еще не было ни одного случая, когда застройщик официально был признан банкротом", - подчеркнул специалист.

По его убеждению, после победы в войне необходимо разработать комплексную государственную программу, которая способствовала бы и восстановлению строительной отрасли, и улучшила бы взаимодействие с покупателем. Основу такой программы должна составлять ипотеки и кредиты, говорит Владимир.

"Именно кредитование может позволить не только завершить объекты, но и разрешить нашим согражданам решать жилищные вопросы. Кроме того, разработка и воплощение государственной программы по восстановлению строительной отрасли может значительно ускорить восстановление всей экономики страны", - резюмировал Владимир Семенцов.

Следует ли покупать жилье на первичном рынке? Ответ эксперта по недвижимости

Жилой массив на Оболони в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Раньше мы рассказывали, где в Украине больше всего подорожало жилье и как вообще изменились цены на квартиры.

Также подробно описали, в каком районе Киева выгоднее всего снять квартиру, а куда лучше не соваться.

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