Названо кращі сорти картоплі, які завалять вас врожаєм

Скоро в Україні стартує сезон посадки картоплі, тому вже зараз варто подумати, які сорти варто закопати в землю, щоб влітку отримати щедрі мішки з круглими, мов сонце, бульбами.

Дізнайтеся нижче в матеріалі Styler про сорти картоплі, які визнано найкращими, адже вони дають щедрий врожай.

Чотири сорти дали найкращий врожай минулого року У 2022 році агрофірма Агріко Україна склала власний рейтинг найкращих сортів, які попри відносно пізню посадку відзначилися результатом: Рів'єра (посадка 31.05) - 50 тонн/га, 10 бульб під кущем,

Рів'єра (посадка 04-05.06) - 34 тонн/га, 7 бульб під кущем,

Арізона - 36 тонн/га, 8 бульб під кущем,

Пікассо - 26 тонн/га, 12 бульб під кущем,

Рудольф - 26 тонн/га, 8 бульб під кущем. Сорт Рів'єра (фото: facebook.com/AgricoUkraine) Ще кілька багатообіцяючих сортів Найбільшу врожайність серед учасників Української асоціації виробників картоплі (УАВК) показали сорти (дані за результатами посівної 2019): Гранада - 70 тонн/га,

Коннект - 65-68 тонн/га,

Арізона - у Львівській області на богарі (вид рільництва, при якому оброблювані землі не поливають, а чекають дощів) дала 65 тонн/га,

Воларе, Мелоді, Есме - 47 тонн/га,

Рудольф - 42 тонн/га,

Сіфра - 48-49 тонн/га. Безперечною улюбленицею виробників залишається технічна і винослива Беллароза, яка по всім регіонам продемонструвала 32, 34, 38 тонн/га.