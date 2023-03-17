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Названо кращі сорти картоплі, які завалять вас врожаєм

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П'ятниця 17 березня 2023 15:34
Названо кращі сорти картоплі, які завалять вас врожаєм Які сорти картоплі вважаються врожайними (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Скоро в Україні стартує сезон посадки картоплі, тому вже зараз варто подумати, які сорти варто закопати в землю, щоб влітку отримати щедрі мішки з круглими, мов сонце, бульбами.

Дізнайтеся нижче в матеріалі Styler про сорти картоплі, які визнано найкращими, адже вони дають щедрий врожай.

Чотири сорти дали найкращий врожай минулого року

У 2022 році агрофірма Агріко Україна склала власний рейтинг найкращих сортів, які попри відносно пізню посадку відзначилися результатом:

  • Рів'єра (посадка 31.05) - 50 тонн/га, 10 бульб під кущем,
  • Рів'єра (посадка 04-05.06) - 34 тонн/га, 7 бульб під кущем,
  • Арізона - 36 тонн/га, 8 бульб під кущем,
  • Пікассо - 26 тонн/га, 12 бульб під кущем,
  • Рудольф - 26 тонн/га, 8 бульб під кущем.

Названо кращі сорти картоплі, які завалять вас врожаєм

Сорт Рів'єра (фото: facebook.com/AgricoUkraine)

Ще кілька багатообіцяючих сортів

Найбільшу врожайність серед учасників Української асоціації виробників картоплі (УАВК) показали сорти (дані за результатами посівної 2019):

  • Гранада - 70 тонн/га,
  • Коннект - 65-68 тонн/га,
  • Арізона - у Львівській області на богарі (вид рільництва, при якому оброблювані землі не поливають, а чекають дощів) дала 65 тонн/га,
  • Воларе, Мелоді, Есме - 47 тонн/га,
  • Рудольф - 42 тонн/га,
  • Сіфра - 48-49 тонн/га.

Безперечною улюбленицею виробників залишається технічна і винослива Беллароза, яка по всім регіонам продемонструвала 32, 34, 38 тонн/га.

Раніше ми писали також про найсолодші сорти буряків.

Крім того дізнайтеся про три сорти моркви, які вважаються найкращими.

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