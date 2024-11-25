Названа главная опасность сна в теплой комнате

Эксперты из сна утверждают, что вы никогда не должны спать с включенным отоплением, даже когда температура воздуха на улице падает. Многие зимой пытаются создавать в спальне очень теплую температуру, но это большая ошибка.

Почему не нужно спать в теплой комнате, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok экспертов по сну.

Почему нельзя спать в теплой комнате?

По словам экспертов по сну, ложиться спать с включенным отоплением на самом деле может быть вредным для вашего здоровья, тогда как врач общей практики утверждает, что существуют даже некоторые долгосрочные риски для здоровья, которых вы можете не ожидать от такого сна.

Эксперт по сну Мартин Сили сообщил, что сон с включенным отоплением может ухудшить общее качество ночного отдыха, поскольку это влияет на цикл сна.

"Температура вашего тела естественным образом падает, когда вы засыпаете, что позволяет вам войти в более глубокие, восстановительные фазы сна. Сон в отопительной комнате мешает этому процессу, заставляя вас ворочаться. Результат? Некачественный сон, который на следующий день ты чувствуешь себя вялым и раздражительным" , - рассказал он.

Системы отопления также могут высушить воздух вокруг вас, и во время сна это может привести к обезвоживанию и раздражению дыхательных путей.

Вы можете заметить это по таким симптомам как сухость в горле, потрескавшиеся губы, раздраженная кожа, дискомфорт в носовых пазухах или обострение аллергии.

Другие проблемы, вызванные сном с включенным отоплением, включают ускоренное старение кожи из-за обезвоживания и даже повышенного риска проснуться с чувством усталости, поскольку ваше тело прилагает усилия, чтобы регулировать температуру.

Остальные результаты сна в теплой комнате

И есть долгосрочные проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за регулярного сна с включенным отоплением.

Это могут быть хронические нарушения сна, ослабленная иммунная система, сердечно-сосудистый стресс и нарушение обмена веществ.

Если вы все-таки испытываете трудности сна в прохладной комнате, когда вы ложитесь спать, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь себе согреться. Инвестиции в тепловые технологии, такие как теплосберегающие пижамы или носки, помогут сохранить ваше тело в тепле, не перегревая всю спальню.

Вы также можете поставить грелку в постель перед тем, как лечь, чтобы помочь согреть простыни раньше времени, а употребление горячего напитка без кофеина перед сном может повысить вашу внутреннюю температуру, чтобы вам было комфортно.