Названы пять перекусов перед сном, от которых вы будете точно лучше спать

Вам тяжело уснуть ночью? Вы часто просыпаетесь и потом не можете снова погрузиться в сон? Врач рассказал о простых перекусах, которые помогут хорошо спать и они есть на каждой кухне.

Что именно нужно употреблять незадолго до сна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Алана Мандела.

Какие 5 перекусов помогут вам хорошо спать

Врач Мандел, имеющий 3,3 миллиона подписчиков в TikTok, хорошо известен своими ценными советами по здоровью и благополучию, и его советы по сну не являются исключением.

Он дал список из пяти продуктов, которые, по его мнению, могут помочь вам быстрее погрузиться в сон.

Первая закуска - это миндаль.

"Эти орехи являются отличным выбором, поскольку содержат магний, который помогает расслабить мышцы и способствует сну", - сказал эксперт.

Также эти орехи наполнены здоровыми жирами и белком, что обеспечит вам сытость ночью. Потребление достаточного количества магния может помочь улучшить качество сна, если у вас бессонница.

Далее доктор Манделл обратил внимание на греческий йогурт, объяснив, что в нем много белка, и он может стабилизировать уровень сахара в крови, чтобы способствовать сытости.

"Он также содержит триптофан - аминокислоту, которая способствует выработке серотонина", - сказал Мандел.

Вишни - это третий перекус, который имеет прекрасное природное содержание мелатонина. Он регулирует цикл сна и бодрствования.

Доказано, что употребление вишни перед сном улучшает качество и продолжительность сна.

Терпкий вишневый сок обеспечивает умеренное количество важных питательных веществ, таких как магний, фосфор. Кроме того, это богатый источник антиоксидантов.

Четвертое место в списке доктора Манделла занимают яйца.

"Сваренные вкрутую яйца богаты белком и содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке серотонина и мелатонина, что поддерживает сон", - уточнил врач.

И замыкают список - чаи из трав, в том числе из ромашки и лаванды.

"Они не содержат кофеина и помогают улучшить сон и хорошо расслабиться", - резюмировал эксперт.