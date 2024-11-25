Названо головну небезпеку сну в теплій кімнаті

Експерти зі сну стверджують, що ви ніколи не повинні спати з увімкненим опаленням, навіть коли температура повітря на вулиці падає. Чимало людей взимку намагаються створювати в спальні дуже теплу температуру, але це велика помилка.

Чому не треба спати в теплій кімнаті, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok експертів зі сну.

Чому не можна спати в теплій кімнаті?

За словами експертів зі сну, лягати спати з увімкненим опаленням насправді може бути шкідливим для вашого здоров’я, тоді як лікар загальної практики стверджує, що існують навіть деякі довгострокові ризики для здоров’я, яких ви можете не очікувати від такого сну.

Експерт зі сну Мартін Сілі повідмив, що сон із увімкненим опаленням може погіршити загальну якість нічного відпочинку, оскільки це впливає на цикл сну.

"Температура вашого тіла природним чином падає, коли ви засинаєте, що дозволяє вам увійти в більш глибокі, відновлювальні фази сну. Сон в опалювальній кімнаті заважає цьому процесу, змушуючи вас ворочатися. Результат? Неякісний сон, який наступного дня ти почуваєшся млявим і дратівливим", - розповів він.

Системи опалення також можуть висушити повітря навколо вас, і під час сну це може призвести до зневоднення та подразнення дихальних шляхів.

Ви можете помітити це за такими симптомами, як сухість у горлі, потріскані губи, подразнена шкіра, дискомфорт у носових пазухах або загострення алергії.

Інші проблеми, спричинені сном з увімкненим опаленням, включають прискорене старіння шкіри через зневоднення та навіть підвищений ризик прокинутися з відчуттям втоми, оскільки ваше тіло докладає зусиль, щоб регулювати температуру.

Інші результати сну в теплій кімнаті

І є довгострокові проблеми зі здоров’ям, які можуть виникнути через регулярний сон з увімкненим опаленням.

Це можуть бути хронічні порушення сну, ослаблена імунна система, серцево-судинний стрес і порушення обміну речовин.

Якщо ви все-таки відчуваєте труднощі сну в прохолодній кімнаті, коли лягаєте спати, є речі, які ви можете зробити, щоб допомогти собі зігрітися. Інвестиції в теплові технології, такі як теплозберігаючі піжами або шкарпетки, допоможуть зберегти ваше тіло в теплі, не перегріваючи всю спальню.

Ви також можете поставити грілку в ліжко перед тим, як лягти, щоб допомогти зігріти простирадла завчасно, а вживання гарячого напою без кофеїну перед сном може підвищити вашу внутрішню температуру, щоб вам було комфортно.