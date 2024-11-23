Три простых способа лучше высыпаться, о которых вы не догадывались
Сон важен для физического, психического и эмоционального здоровья человека. Во время сна тело восстанавливает поврежденные ткани, регенерирует клетки и укрепляет иммунную систему. Глубокие стадии сна способствуют выработке гормона роста, играющего ключевую роль в регенерации тканей и развитии мышц.
Какие три способа помогут хорошо отдохнуть ночью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.
Три способа лучше высыпаться ночью
Добавьте эти 5 продуктов, богатых мелатонином, в свой ежедневный рацион
По словам Шелби Харрис, лицензированного клинического психолога и директора здравоохранения, мелатонин является популярным средством для сна, который может постепенно менять циркадный ритм организма и подсказывать вашему телу, что пора ложиться спать.
Лучше получать мелатонин из продуктов, прежде чем тянуться к пищевым добавкам. К ним относятся орехи, особенно грецкие, рыба, особенно лосось, яйца, вишни, молоко.
Определите, сколько часов сна вам нужно
Это не обязательно должно быть 8 часов. Это может быть неожиданностью, но не всем нужно одинаковое количество сна каждую ночь, чтобы отдохнуть.
Есть диапазон от семи до девяти часов. Если кто-то хорошо высыпается за 7 часов, заставляя себя пытаться получить восемь, это может усугубить ситуацию. Чем больше ночей вы можете хорошо спать, тем лучше, но не беспокойтесь о том, чтобы получить лучший сон каждую ночь, сказала она.
Избегайте социального часового пояса
В целом эксперты согласились, что последовательность чрезвычайно важна, когда речь идет о хорошем ночном отдыхе. Ложиться спать и просыпаться примерно в то же время, что и накануне, является важнейшим делом, которое вы можете сделать, чтобы улучшить свой сон.
Это может быть трудно поддерживать в выходные или дни, когда вы не работаете, но это стоит того. То есть старайтесь на выходные ложиться спать в то же время, что и в будни.
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