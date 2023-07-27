К одежде "прицепилась" нить: о чем предупреждает этот знак
Довольно часто на своей одежде можно заметить "прицепившуюся" ниточку. Согласно приметам, появление нити на кофте или на любом другом предмете гардероба не всегда говорит о счастье и прибыли.
Чтобы правильно "прочесть" знак судьбы, нужно обратить внимание на цвет ниточки.
О чем говорят такие приметы и стоит ли в них верить - читайте ниже.
Красная нить
Прилившая к одежде нить красного цвета не обещает ничего хорошего. Примета объясняет, что человек поругается с родными или коллегами на работе
Зеленая нить
Если вы на одежде увидели такую нить, то скоро исполнится ваше заветное желание. Однако не всегда речь идет о личной жизни. Человеку может повезти на работе или в какой-нибудь другой сфере.
Желтая нить
Существует примета, которая объясняет, если к гардеробу "прицепилась" именно такая нить, то человека ждет увлекательное путешествие. Также важно, чтобы на нити не было никаких узелков. Считается, что в этом случае на пути могут возникнуть затруднения.
Синяя нить
Синяя нить - это плохой знак. Возможно, в ближайшее время произойдет событие, которое заставит человека плакать. Поэтому следует быть осторожными.
Коричневая нить
Это тоже плохой знак. Правда, вряд ли речь идет о беде. Возможно, придется столкнуться с незначительными проблемами.
Черная нить
Черная нить на одежде всегда предвещала неприятности и ссоры, а также символизировала "отправленную" кем-то негативную энергию. Чтобы избежать конфликтов и недоразумений, нужно попытаться начать контролировать собственные действия, а также избегать давления и навязывания своей точки зрения.
Если нить длинная - конфликт или ссора могут иметь длительные негативные последствия. Для того чтобы попытаться избежать неприятности - нить лучше сжечь.
Серая нить
Нить этого цвета всегда обещает только радостные события. Тот, кто мечтает о повышении зарплаты, найдя на своей одежде белую нить, может надеяться на скорый карьерный рост.
Раньше мы сообщали, почему нельзя носить деньги в кармане.
Также мы писали, что нельзя делать с подушкой, чтобы не навлечь проблем и неудач.