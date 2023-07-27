К одежде "прицепилась" нить: о чем предупреждает этот знак

Чтобы правильно "прочесть" знак судьбы, нужно обратить внимание на цвет ниточки.

Довольно часто на своей одежде можно заметить "прицепившуюся" ниточку. Согласно приметам, появление нити на кофте или на любом другом предмете гардероба не всегда говорит о счастье и прибыли.

О чем говорят такие приметы и стоит ли в них верить - читайте ниже.

Красная нить

Прилившая к одежде нить красного цвета не обещает ничего хорошего. Примета объясняет, что человек поругается с родными или коллегами на работе

Зеленая нить

Если вы на одежде увидели такую нить, то скоро исполнится ваше заветное желание. Однако не всегда речь идет о личной жизни. Человеку может повезти на работе или в какой-нибудь другой сфере.

Желтая нить

Существует примета, которая объясняет, если к гардеробу "прицепилась" именно такая нить, то человека ждет увлекательное путешествие. Также важно, чтобы на нити не было никаких узелков. Считается, что в этом случае на пути могут возникнуть затруднения.

Синяя нить

Синяя нить - это плохой знак. Возможно, в ближайшее время произойдет событие, которое заставит человека плакать. Поэтому следует быть осторожными.

Коричневая нить

Это тоже плохой знак. Правда, вряд ли речь идет о беде. Возможно, придется столкнуться с незначительными проблемами.

Черная нить

Черная нить на одежде всегда предвещала неприятности и ссоры, а также символизировала "отправленную" кем-то негативную энергию. Чтобы избежать конфликтов и недоразумений, нужно попытаться начать контролировать собственные действия, а также избегать давления и навязывания своей точки зрения.

Если нить длинная - конфликт или ссора могут иметь длительные негативные последствия. Для того чтобы попытаться избежать неприятности - нить лучше сжечь.

Серая нить

Нить этого цвета всегда обещает только радостные события. Тот, кто мечтает о повышении зарплаты, найдя на своей одежде белую нить, может надеяться на скорый карьерный рост.