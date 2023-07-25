Какие сувениры не стоит покупать во время отпуска, чтобы не навлечь беду

Отпуск - это приятный период отдыха, когда можно получить много новых впечатлений и восстановить свои силы. К тому же очень часто хочется закупиться разными сувенирчиками на память. Однако нужно знать, каких покупок следует избегать, чтобы не навлечь беды.

О том, какие сувениры не стоит покупать - читайте в материале Styler.

Ракушка

Покупать ракушку как сувенир и дарить кому-то категорически не стоит, поскольку эта вещь имеет отрицательную энергетику. По словам эзотериков, ракушка - это домик погибшего моллюска, который будет притягивать в дом негатив.

Если эту вещь хранить дома, то жизненная энергия будет постепенно угасать людей. Апатия и плохое самочувствие становятся постоянными спутниками хозяев дома. Если у вас дома есть ракушка, лучше избавьтесь от нее как можно быстрее.

Антиквариат

На самом деле такие вещи как антиквариат хранят воспоминания о бывшем хозяине и далеко не всегда они положительны. Если хранить эти вещи дома, то члены семьи могут внезапно начать болеть и при этом проблемы со здоровьем станут постоянными. Лучше не подвергать себя опасности.

Статуэтки птиц

Фигуры и статуэтки птиц притягивают в дом неудачи. Эксперты говорят, что эти "птички" в вашем доме способны забрать финансовое благополучие. Исключением является мифическая птица-феникс, которая притягивает в дом деньги и счастье.

Кроме того, нельзя ставить фигурки птиц на рабочем столе, офисе или кабинете, поскольку это может отпугнуть карьерный успех.

Перья павлина

Согласно народным приметам, такой элемент декора также приносит несчастье в дом. Перо павлина в доме может помешать молодой девушке выйти замуж. Также считается, что подобный сувенир может рассорить всех членов семьи.

Сухие цветы

Возможно, сухие букеты очень красивы, но им не место в доме. Считается, что сухие цветы обладают мертвой энергетикой и способны разрушить благополучие дома, теплые чувства и любовь. Кроме того, такие цветочки могут отобрать красоту и молодость, поэтому лучше их не покупать.