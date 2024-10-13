5 способов, которые помогут быстро и эффективно увлажнить потрескавшиеся губы
Потрескавшиеся губы - распространенная проблема, возникающая в холодное время года. К счастью, есть несколько бюджетных способов избежать этой проблемы и быстро увлажнить губы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Британский визажист Хейли Уокер сказала, что потрескавшиеся губы - распространенная проблема, из-за которой губы сухие, шелушатся и даже трескаются.
Благодаря сочетанию профилактики и правильного лечения можно сохранить губы гладкими, увлажненными и здоровыми.
Это включает в себя бюджетные варианты, не предполагающие выхода из дома.
Нежное отшелушивание
Отшелушивание удаляет мертвую кожу и помогает увлажняющим продуктам лучше впитываться.
Эксперт советует использовать нежный скраб один или два раза в неделю. Важно избегать такого способа, если губы потрескались или кровоточат.
Увлажняющая маска для губ
Насыщенная увлажняющая маска для губ, нанесенная на ночь, совершает чудеса, восстанавливая увлажненность и мягкость.
Это очень простой, но эффективный способ восстановить губы во время сна.
Бальзамы
В магазине можно найти много бальзамов для губ, но сложно определить, какие из них действительно подойдут.
Визажист отметила, что правильный бальзам для губ является ключевым как для предотвращения, так и для лечения потрескавшихся губ. В составе должны быть такие ингредиенты как вазелин, пчелиный воск, ланолин и масло ши.
Именно такие продукты создают барьер для удержания влаги.
Огуречная терапия
Естественные увлажняющие свойства огурца делают его отличным средством для успокоения сухих и раздраженных губ.
"Положите прохладные ломтики огурца на губы на 10-15 минут для мгновенного облегчения и восстановления влаги", - добавила Хейли Уокер.
Гель из алоэ вера
Алоэ вера известна своими успокаивающими и целебными эффектами, поэтому будет прекрасно помогать, если кожа на губах повреждена.
Нанесите гель алоэ на губы, оставьте на 20 минут, затем смойте, чтобы губы стали увлажненными.
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