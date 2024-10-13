5 способов, которые помогут быстро и эффективно увлажнить потрескавшиеся губы

Потрескавшиеся губы - распространенная проблема, возникающая в холодное время года. К счастью, есть несколько бюджетных способов избежать этой проблемы и быстро увлажнить губы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Британский визажист Хейли Уокер сказала, что потрескавшиеся губы - распространенная проблема, из-за которой губы сухие, шелушатся и даже трескаются.

Благодаря сочетанию профилактики и правильного лечения можно сохранить губы гладкими, увлажненными и здоровыми.

Это включает в себя бюджетные варианты, не предполагающие выхода из дома.

Нежное отшелушивание

Отшелушивание удаляет мертвую кожу и помогает увлажняющим продуктам лучше впитываться.

Эксперт советует использовать нежный скраб один или два раза в неделю. Важно избегать такого способа, если губы потрескались или кровоточат.

Увлажняющая маска для губ

Насыщенная увлажняющая маска для губ, нанесенная на ночь, совершает чудеса, восстанавливая увлажненность и мягкость.

Это очень простой, но эффективный способ восстановить губы во время сна.

Бальзамы

В магазине можно найти много бальзамов для губ, но сложно определить, какие из них действительно подойдут.

Визажист отметила, что правильный бальзам для губ является ключевым как для предотвращения, так и для лечения потрескавшихся губ. В составе должны быть такие ингредиенты как вазелин, пчелиный воск, ланолин и масло ши.

Именно такие продукты создают барьер для удержания влаги.

Огуречная терапия

Естественные увлажняющие свойства огурца делают его отличным средством для успокоения сухих и раздраженных губ.

"Положите прохладные ломтики огурца на губы на 10-15 минут для мгновенного облегчения и восстановления влаги", - добавила Хейли Уокер.

Гель из алоэ вера

Алоэ вера известна своими успокаивающими и целебными эффектами, поэтому будет прекрасно помогать, если кожа на губах повреждена.