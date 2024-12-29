Как выглядит модный маникюр на Новый год 2025: подборка дизайнов на короткие ногти

Новогодний маникюр - это отличный способ дополнить праздничный образ и создать атмосферу волшебства и праздника. Для такого нейл-арта можно выбрать самые разные стили: от ярких и блестящих до сдержанных и элегантных. Важно, чтобы маникюр был не только красивым, но и соответствовал настроению праздника.

Градиент с блестками

Маникюр с дизайном градиент - это отличный выбор для Нового года 2025. Такой нейл-арт выглядит стильно, ярко и празднично, а блестки добавляют нотку волшебства и сияния, идеально подходя для праздника. Для основы берем мягкий нюдовый или бежевый оттенок, а затем делаем плавный переход от золотого на кончиках ногтей к нейтральному цвету у основания. Лучше всего взять лак с мелкими золотыми блестками или фольгой, которые аккуратно добавляются на кончики или на весь градиент для создания эффекта сияния.

Маникюр на короткие ногти на Новый год (фото: instagram.com/pink_oblivion)

Бордовый маникюр и узор в клетку

Такой маникюр будет отлично сочетаться с праздничной атмосферой Нового года 2025 и подойдет как для торжественного вечера, так и для повседневного стиля. Для основного цвета присмотрите бордовый оттенок - глубокий и насыщенный. Один или два ногтя оставляем полупрозрачным и рисуем на них клетку. Можно добавить немного золотых или серебряных блесток в углы клеток или по контуру, чтобы маникюр выглядел более празднично.

Бордовый маникюр на Новый год (фото: instagram.com/pink_oblivion)

Микрофренч с блестками

Микрофренч - это уменьшенная вариация классического френча. Очень тонкая "улыбка" французского маникюра выглядит элегантно и очень стильно в квадратной и овальной форме. Покрываем все ногти молочным или светло-розовым оттенком гель-лака, а тонкую линию делаем светоотражающим лаком с блестками.

Микрофренч (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Обратный френч

Обратный французский маникюр - это современная и стильная вариация классического французского маникюра, при которой линия французского маникюра наносится не на кончики ногтей, а на их основание (линия проходит по краю кутикулы). Этот маникюр выглядит очень элегантно и необычно, добавляя свежий и модный акцент коротким ногтям. Для Нового года 2025 выберите нюдовый оттенок основного гель-лака и серебристую или золотистую полоску. Эта линия может быть тонкой и четкой или немного размытой для более мягкого эффекта.

Обратный френч (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Дизайн с фольгой

На однотонной основе (например, светло-розовой или нюдовой) можно добавить акценты в виде маленьких полосок или точек из золотой или серебряной фольги. Также можно сделать акцент в виде рисунка новогодней игрушки, а возле нее отблески фольгой.

Маникюр с фольгой на короткие ногти (фото: instagram.com/iramshelton)