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Total black: фэшн-блогерша показала элегантный образ на Новый год, который сможет повторить каждая

Воскресенье 29 декабря 2024 07:15
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Total black: фэшн-блогерша показала элегантный образ на Новый год, который сможет повторить каждая Блогерша Анук Иве (фото: instagram.com/anoukyve)
Автор: Катерина Собкова

Total black - это стильное и элегантное решение для празднования Нового года. Черный цвет всегда актуален и универсален, а в новогоднюю ночь он выглядит особенно шикарно, если добавить к нему правильные аксессуары, украшения, прическу и макияж.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу Anouk Yve рассказывает, как создать элегантный образ на праздничную вечеринку.

Если вы не знаете, в чем пойти на корпоратив или другое праздничное мероприятие, возьмите себе на заметку такой образ, как у фэшн-блогерши.

Total black: фэшн-блогерша показала элегантный образ на Новый год, который сможет повторить каждаяTotal black: фэшн-блогерша показала элегантный образ на Новый год, который сможет повторить каждая

Элегантный лук на Новый год (фото: instagram.com/anoukyve)

Она выбрала широкие брюки с высокой линией талии и полупрозрачный кружевной боди. Отметим, что под такой боди необходимо подобрать соответствующее белье.

Total black: фэшн-блогерша показала элегантный образ на Новый год, который сможет повторить каждая

Вариант на корпоратив (фото: instagram.com/anoukyve)

Сверху она накинула укороченный пиджак из бархата. Завершить лук блогерша решила лаконичным клатчем с имитацией кожи питона и открытыми босоножками на высоком каблуке.

Также она выбрала неброский макияж и распущенные волосы с легкими волнами. Акцентами в образе выступили массивные сережки в виде цветов и другие украшения.

Total black: фэшн-блогерша показала элегантный образ на Новый год, который сможет повторить каждая

Блогерша показала образ на Новый год (фото: instagram.com/anoukyve)

Какие еще варианты с total black можно присмотреть на Новый год

Платье

Элегантное черное платье - идеальный выбор. Это может быть как классическое маленькое черное платье, так и более яркое, например, с кружевом или пайетками, которые добавляют блеска и новогоднего настроения. Платье может быть с открытыми плечами, асимметричным подолом или в стиле "тюльпан" - все зависит от вашего вкуса.

Комбинезон

Если хотите добавить современности в образ, выберите стильный черный комбинезон с изысканным кроем или с элементами декора, такими как стразы, пайетки или бархат. Комбинезон смотрится сдержанно, но при этом эффектно.

Юбка и топ

Можно комбинировать черную юбку (например, кожаную или из ткани с блеском) с черным топом. Топ может быть как простым, так и с интересными деталями, такими как глубокий вырез, драпировка или прозрачные вставки. Сочетание юбки и топа выглядит очень элегантно и подходит для праздника.

Total black: фэшн-блогерша показала элегантный образ на Новый год, который сможет повторить каждая

Блогерша показала образ на Новый год (фото: instagram.com/anoukyve)

Ранее Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами на Новый год.

Также блогерша показала, как стилизовать рождественский свитер.

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