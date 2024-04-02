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Назван случай, когда супермаркет должен заплатить деньги покупателю

Вторник 02 апреля 2024 09:48
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Назван случай, когда супермаркет должен заплатить деньги покупателю Фото: В каком случае супермаркет должен заплатить деньги покупателю (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Согласно действующему законодательству в Украине, супермаркеты обязаны компенсировать потерю вещей, хранящихся в камерах хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

Что нужно знать покупателю в супермаркете

Однако покупатель имеет право отказаться оставлять свои вещи в этой камере. В случае кражи вашего имущества из камеры хранения немедленно сообщите администрации заведения и полиции.

"Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, которые находятся в камерах хранения (согласно части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины). Хранитель должен возместить все убытки в случае потери имущества в размере его стоимости", отмечается в сообщении.

Важно подробно описать находящееся в сумке и составить перечень вещей в заявлении в полицию, а также задокументировать это.

"Если администрация магазина отказывается возместить причиненный ущерб в полном объеме в случае кражи имущества из камеры хранения, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд", - добавляется в сообщении.

Помните главное, что оставление вещей в камере хранения в магазине – это право, а не обязанность покупателя.

Напомним, что украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете и на чем экономят.

Также, читайте, каковы самые дорогие покупки украинцев.

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