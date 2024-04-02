Названий випадок, коли супермаркет має заплатити гроші покупцю

Відповідно до чинного законодавства в Україні, супермаркети зобов'язані компенсувати втрату речей, які зберігаються в камерах схову.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення Держпродпоживслужби.

Що треба знати покупцю в супермаркеті

Однак покупець має право відмовитись залишати свої речі у цій камері. У випадку крадіжки вашого майна з камери схову негайно повідомте адміністрацію закладу та поліцію.

"Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за збереження речей, які знаходяться у камерах схову (згідно з частиною 3 статті 937 Цивільного кодексу України). Зберігач має відшкодувати всі збитки у разі втрати майна в розмірі його вартості", 0 зазначається в повідомленні.

Важливо детально описати знаходжене у сумці та скласти перелік речей у заяві до поліції, а також задокументувати це.

"Якщо адміністрація магазину відмовляється відшкодувати заподіяні збитки в повному обсязі у випадку крадіжки майна з камери схову, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду", - додається в повідомленні.

Пам'ятайте головне, що залишення речей у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця.