ТРЦ, кіно і ресторани: що вже працює в Києві (список)
Мирне життя повертається на вулиці Києва після кількох місяців війни. Відкривається все більше кафе, ресторанів та ТРЦ, відновлюють роботу кінотеатри та парки. Але через комендантську годину та небезпеку ракетних атак у столиці, заклади працюють з обмеженнями.
Styler зібрав список локацій Києва, які відкрили свої двері для відвідувачів в умовах воєнного стану.
Торгові центри
ТРЦ Dream (Оболонський проспект, 1Б) працює щоденно за графіком з 10:00 до 19:00, а з 18 травня – до 20:00. Супермаркет "Сільпо" відкрито з 08:00 до 21:00, відділення "Ощадбанку" - з 11:00 до 17:00 у будні дні. Список локацій торгового центру, що працюють, можна знайти за посиланням.
Фото: ТРЦ Dream відновлює роботу у Києві (facebook.com/DreamKyiv.ua)
Торговий центр Lavinа (вул. Берковецька, 6Д) відновив роботу з 10 травня у режимі з 11:00 до 20:00. У ТРЦ відкрито магазини одягу та взуття, косметики, дитячих товарів, ювелірних прикрас, техніки. Працюють фудкорти та кафе. Повний перелік працюючих локацій можна знайти на сторінці Lavinа у Facebook.
На випадок повітряної тривоги поряд із торговим центром знаходиться бомбосховище на вулиці Синьоозерна, 6.
Більшість магазинів ТРЦ Gulliver (Спортивна площа, 1А) працюють з 10:00 до 18:00. Супермаркет "Сільпо" відкрито з 08:00 до 21:00. На 5 та 6 поверсі відкриті кафе та ресторани. Найближче укриття розташоване на ст. м. "Палац спорту". Всю актуальну інформацію можна знайти на сайті торгового центру.
Blockbuster Mall (пр. Степана Бандери, 36) відкрито з 10:00 до 18:00. Супермаркет мережі "Сільпо" працює за графіком 09:00-20:00; "Епіцентр" - 09:00-18:00; парк розваг "Galaxy" – 11:00-18:00. У разі повітряної тривоги для укриття використається підземний паркінг ТРЦ.
ТРЦ River Mall c 16 травня працює щодня з 10:00 до 20:00. Режим роботи "Сільпо" - 09:00-22:00. Відкриті літня тераса та фудкорт. Під час тривоги магазини зачиняються. Укриття розташоване на 2 рівні паркінгу.
Кафе та ресторани
З 14 травня для відвідувачів знову відкрився KyivFoodMarket (вул. Московська, 8) у довоєнному форматі. З 11:00 до 21:00 працюють усі кафе та ресторани фуд-холу (Milk Bar, Dogs and Tails, "Китайський привіт", Cooper, Vabi-Sabi, Beef, Mimosa Brooklyn Pizza, Varvar, Wine Birds Bar та ін.).
Фото: у KyivFoodMarket відкриті всі кафе (facebook.com/kyivfood.market)
Мережа кафе швидкого харчування "Пузата Хата" відновила роботу 8 локацій у Києві з 13 травня. Свої двері відчинили заклади за адресами:
- ст. м. "Вокзальна": вул. Георгія Кірпи, 3
- ст. м. "Лівобережна": вул. Раїси Окіпної, 3
- ст. м. "Житомирська": ТРЦ Хіт Mall, пр. Перемоги, 134/1
- ст. м. "Політехнічний інститут": ТЦ Smart Plaza, пр. Перемоги, 24
- ст. м. "Мінська": ТРЦ Dream Town, проспект Оболонський, 1Б
- ст. м. "Позняки": ТРЦ Piramida, вул. Мишуги, 4
- ст. м. "Осокорки": ТРЦ "Аркадія", Дніпровська набережна, 33
- Куренівка: вул. Сирецька, 9
Багато закладів мережі Gastrofamily після вторгнення РФ стали воєнними кухнями. На даний момент кафе, ресторани та бари відновлюють роботу.
У Києві відкрито Канапка-бар, Philadelphia roll&bowl, Seafood-кафе Mushlya, БПШ, Білий налив. У Gastrofamily Food Market на Дарницькій площі (Празька, 1) працюють корнери БПШ, Білий Налив, Dogz&Burgerz з 11:00 до 19:00 (вихідні – 11:00-20:00). Переглянути список адрес можна за посиланням.
Кінотеатри
Кінотеатр "Жовтень" на Подолі відкрився з 12 травня. Графік сеансів на найближчий тиждень можна переглянути на сайті кінотеатру. На період воєнного стану для переселенців квитки в кіно будуть безкоштовними (за наявності довідки ВПО у паперовому вигляді або у додатку "Дія").
Мережа кінотеатрів "Планета кіно" відновила роботу у Києві з кінця квітня. З 21 квітня запрацював кінотеатр у ТРЦ River Mall. З 12 травня подивитися кіно можна у Blockbuster Mall. Графік роботи з 10:00 до 18:30 (сеанси закінчуються до 20:00). Графік показів можна переглянути на сайті "Планета кіно".
Кінотеатри Multiplex відкриті у торгово-розважальних центрах ТРЦ Lavina Mall, Respublika Park, "Караван". Перелік сеансів у Києві та квитки – на сайті мережі.
Парки та музеї
Найбільший парк тюльпанів України "Добропарк" відкрився в селі Мотижин Київської області, яке ще недавно знаходилося під обстрілами. Подивитися на квіткові поля можна щодня з 09:00 до 19:30.
Також з 6 травня розпочала роботу традиційна виставка квітів на Співочому полі по вул. Лаврській, 33. Графік роботи – 10:00-19:00. Окрім тюльпанів цвітуть галявини ірисів, нарцисів, крокусів. Для дітей є зона розваг.
Фото: виставка тюльпанів на Співочому полі (РБК-Україна)
12 травня відкрилася оранжерея на ВДНГ. Локацію можна відвідати з 12:00 до 18:00 щоденно. Зал із баром в оранжереї наразі не працює. Також на території Експоцентру відкритий парк розваг Kacheli (з 10:00 до 18:00), велопрокат, кав'ярні та фуд-корти.
Парк "XII місяців" працює з минулих вихідних. Протягом місяця територія, де розташований зоопарк, перебувала в окупації, проте всіх тварин вдалося врятувати. Зоопарк знаходиться у селі Демидів Київської області. Графік роботи – з 10:00 до 20:00.
З 14 травня відновили роботу музеї Національного заповідника "Софія Київська" - "Золоті ворота", "Андріївська церква", "Кирилівська церква" та територія Софійського собору.
У тестовому режимі відкрився "Музей води" (вул. М. Грушевського, 1-В) у старій водонапірній вежі. У будні музей працює з 10:00 до 17:00, у вихідні дні - з 10:00 до 18:00.
Раніше ми писали, що у Києві продовжили час продажу алкоголю у барах та ресторанах.
Також нагадаємо, що з 16 травня метро Києва змінило графік роботи, а проїзд у підземці став платним.