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Ці продукти категорично не можна вживати із чаєм: виробляються канцерогени

Четвер 09 липня 2020 19:49
Ці продукти категорично не можна вживати із чаєм: виробляються канцерогени
Які продукти не можна вживати із чаєм (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Дієтологи розповіли, які продукти несумісні з чаєм

Лікарі назвали ряд продуктів, які не можна вживати разом з чаєм. Деякі з них уповільнюють метаболізм, і навіть призводять до вироблення канцерогенів. А ось їхні корисні властивості різко зменшуються.

Цікаво, що ці поєднання звичні для багатьох з нас. Отже, у чай, пише Telegraf, не варто додавати цукор, мед, молоко і навіть лимон. Смак від цього стане краще, а от користі - нуль.

Для любителів солодкого чаю поганою новиною буде те, що цукор не тільки призводить до ожиріння, але і різко підвищує рівень глюкози в крові, примушуючи підшлункову залозу виробляти велику кількість гормону інсуліну. Крім того, цукор призводить до метаболічного синдрому - комплексу порушень обміну речовин, при якому підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу.

Нешкідливий лимон теж не варто міксувати з гарячим чаєм. Сам по собі фрукт, безумовно, корисний. А от висока температура вбиває всі його корисні властивості.

А ось молоко, яке додають у чай, завадить засвоєнню корисних природних антиоксидантів, які містяться в чаї.

Також не варто додавати мед в гарячий напій, тому що при високій температурі він перетворюється на канцероген. Вплив якого на організм підвищує ймовірність виникнення злоякісних пухлин.

Цікаво, що дієтолог раніше розповіла, кому може зашкодити мед. Вона розповіла, що при температурі вище 60 градусів продукт повністю втратить корисні властивості.

Раніше ми писали, що лікарі назвали найбезпечнішу газовану воду, яка допоможе зміцнити імунітет.

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