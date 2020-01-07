Стало відомо про плани Меган Маркл і принца Гаррі на 2020 рік

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцог і герцогиня Сассекські мають намір працювати в Канаді

Меган Маркл і принц Гаррі проводять різдвяні канікули в Канаді, на острові Ванкувер. Вони орендували розкішний особняк, який належить російському олігарху. Знайти будинок монаршій парі допоміг всесвітньо відомий канадський продюсер Девід Фостер, який працював з Селін Діон, Вітні Х'юстон, Мерайєю Кері, Тоні Брекстон і Мадонною. Герцог і герцогиня Сассекські сховалися подалі від посторенних очей і вирішили провести час утрьох з сином Арчі. До речі, плани пари на 2020 рік тісно пов'язані з Канадою, і це не дивно, адже тут живе мама Меган і безліч її рідних і друзів. Королівський репортер і експерт Омід Скобі розповів, чим планують зайнятися герцог і герцогиня Сассекські в цьому році.

За його словами, передає Daily Mail, монарша пара зібралася проводити більше часу в Канаді, зокрема, з робочих питань. Можливо, вони навіть організують тур, але обзаводитися власною нерухомістю в країні поки що не мають наміру.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Через щільний графік, народження другої дитини поки що у Меган Маркл і принца Гаррі не в пріоритеті, але якщо герцогиня Сассекська завагітніє, це буде приємною несподіванкою. До речі, дружина принца Гаррі має намір народжувати малюка в Лос-Анджелесі, а не у Великобританії, як це було з її первістком Арчі.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Перерву в робочому графіку і вільний від королівських обов'язків час дав можливість парі "перезавантажитися". За словами Скобі, вони планують повернуться до своїх обов'язків з новими силами і більш ретельно охороняти своє ментальне здоров'я, адже попередній рік був дуже складним для Меган і принца Гаррі, бо подружжя часто піддавалося критиці.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррри показали свіже фото сина Арчі. Кадр став головним знімком підсумкового ролика, який був присвячений знаковим момент 2019 для сім'ї герцогиня і герцогині Сассекських.