Названа головна причина набору ваги: проблема не в харчуванні

Вчені назвали головну причина набору ваги (ілюстративне фото: canva.com)

Дослідники вважають, що існує величезна залежність між недосипанням і набором зайвих кілограмів

Вчені назвали головну причину набору ваги – порушення сну. За даними дослідників від порушень сну страждає все більше людей на планеті. Гаджети та їх блакитне світло, від якого ми не відпочиваємо, блокує вироблення гормону сну – меланіну, в результаті чого молоде покоління в цілому ходить не виспавшись. Дослідники пояснюють, як пов'язане недосипання і набір зайвої ваги.

За даними вчених, вже через п'ять років близько 20% жителів Землі будуть страждати від ожиріння. Такий прогноз озвучили біологи з Університету Південної Каліфорнії (США), передає Oxford Academic. На їхню думку, на набір зайвих кілограмів впливає в першу чергу недосип. Ті люди, які сплять менше рекомендованих восьми годин на добу, як правило, з зусиллями худнуть, навіть якщо дотримуються суворої дієти.

Це пов'язано з тим, що набір ваги через недосипання є наслідком порушення вироблення гормонів. Так, людина, яка "недобрала" енергію в нічний час, має більш сильний апетит. У дюжини молодих здорових добровольців з дефіцитом сну рівень греліну підвищився, а лептину – зменшився. Перший гормон посилює апетит - його ще називають гормоном голоду. Другий, навпаки, відповідає за відчуття насичення. Коливання даних гормонів і можуть визначати те, що люди, які сплять менше норми, як правило, частіше страждають від надмірної ваги.

Вчені відзначають, що варіант відсипатися у вихідні або у відпустці - не допомагає. Біологи спостерігали за 36 добровольцями, які намагалися позбавитися від зайвої ваги. Всі дотримувалися суворої дієти, але деякі в будні проводили в ліжку менше ніж вісім годин, а у вихідні — більше.

Вісім тижнів потому з'ясувалося ‒ всі учасники дослідження схудли приблизно однаково. Лише у тих, хто не мав проблем зі сном, втрата ваги трапилася в основному через зменшення жирової маси, а у тих, хто недосипав — коштом не жирових тканин.

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