Названо найкорисніший алкогольний напій восени, який зміцнює імунітет

Найкорисніший алкогольний напій восени (фото: pixabay.com)

Фахівці назвали найбільш корисний алкогольний напій в сезон застуд

Восени в сезон застуд важливо підтримувати імунітет у формі. І в цьому допоможе не часник, лимон або імбир, а смачний, приємний і корисний алкогольний напій. Головне - пам'ятати про дози і не перетворювати лікування в пиятику.

Так, лікарі кажуть, що з настанням вологої і прохолодної осені можна побалувати себе келихом червоного сухого вина, а можна зробити на його основі теплий і ароматний глінтвейн, пише clutch.ua.

Медики впевнені, що вино може зміцнити імунітет. І найкращий варіант - натуральне червоне сухе. Справа в чудо-речовину ресвератролі, яке міститься в шкірці винограду. Його визнано еліксиром молодості, воно може знижувати рівень цукру в крові, перешкоджати розвитку хворих клітин і боротися із запаленнями.

Крім того, ресвератрол - потужний антиоксидант, який покращує кровообіг, роботу серцевого м'яза, що приводить у тонус судини, а також запобігає підвищенню холестерину в організмі.

Лікарі рекомендують восени пити вино у вигляді глінтвейну. Червоне вино нагрівають і додають в нього цедру лимона і спеції - корицю і гвоздику. Ці компоненти надають антимікробну дію, підвищують сили організму.

Гвоздика і кориця допоможуть впоратися з осінньою хандрою - вони знижують рівень стресу і заспокоюють нерви. Крім того, після невеликого келиха гарячого вина сон буде міцним і спокійним.

Важливо пам'ятати про дози. Лікарі кажуть, що для жінок максимум - один келих, а для чоловіків - два. Зловживання справить зворотний ефект.

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