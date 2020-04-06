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В Україні посилили карантин: за що штрафуватимуть з 6 квітня

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 09:31
В Україні посилили карантин: за що штрафуватимуть з 6 квітня
Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні з 6 квітня ввели жорсткі карантинні заходи

Карантин в Україні через коронавірус посилили 6 квітня. Кабмін вніс ряд жорстких обмежень для українців, недотримання яких буде карати великими штрафами. Читайте в матеріалі Styler, за що штрафуватимуть людей під час карантину через Covid-19.

Що тепер не можна робити:

  • перебувати у громадських місцях без респіратора або маски;
  • переміщатися групою у кількості більше ніж дві особи (крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років);
  • відвідувати навчальні заклади; парки, сквери, зони відпочинку і т. д.; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу; відвідувати спортивні і дитячі майданчики;
  • продовжує діяти заборона на масові заходи і на роботу ресторанів, кафе, ТРЦ та інших установ розважальної сфери та побутового обслуговування;
  • самоізоляція громадян у віці 60 років і старше (крім медпрацівників та працівників об'єктів критичної інфраструктури)

За що каратимуть штрафами:

За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила і норми по запобіганню інфекційних захворювань, може бути і кримінальна відповідальність.

Відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон забороняється. Це дозволяється тільки в разі, якщо вам треба вигуляти домашню тварину, або за службової необхідності.

В Україні посилили карантин: за що штрафуватимуть з 6 квітняВ Україні посилили карантин (Скріншот)

Де потрібно надягати маску:

Масковий режим з 6 квітня обов'язковий для всіх в громадських місцях. Це можуть бути будь-які маски: тканини на обличчі, хірургічні та саморобні маски, респіратори. Заборона знаходитися без маски поширюється на місця, де є скупчення людей: парки, лісопарки, вулиці, зупинки транспорту, зони біля церков.

Як ми раніше писали, у столиці пропонують взяти в оренду собаку, щоб можна було гуляти під час карантину.

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