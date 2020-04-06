В Україні посилили карантин: за що штрафуватимуть з 6 квітня

В Україні з 6 квітня ввели жорсткі карантинні заходи
Карантин в Україні через коронавірус посилили 6 квітня. Кабмін вніс ряд жорстких обмежень для українців, недотримання яких буде карати великими штрафами. Читайте в матеріалі Styler, за що штрафуватимуть людей під час карантину через Covid-19.
За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила і норми по запобіганню інфекційних захворювань, може бути і кримінальна відповідальність.
Відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон забороняється. Це дозволяється тільки в разі, якщо вам треба вигуляти домашню тварину, або за службової необхідності.
В Україні посилили карантин (Скріншот)
Масковий режим з 6 квітня обов'язковий для всіх в громадських місцях. Це можуть бути будь-які маски: тканини на обличчі, хірургічні та саморобні маски, респіратори. Заборона знаходитися без маски поширюється на місця, де є скупчення людей: парки, лісопарки, вулиці, зупинки транспорту, зони біля церков.
Як ми раніше писали, у столиці пропонують взяти в оренду собаку, щоб можна було гуляти під час карантину.