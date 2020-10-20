Названо умову для введення жорсткого карантину в Україні: може бути дуже скоро

Карантин в Україні знову посилять (колаж: РБК-Україна)

В Офісі Президента повідомили, що жорсткий карантин введуть при високому рівні захворюваності

19 жовтня в пресслужбі Офісу Президента опублікували інформацію, що в Україні введуть жорсткий карантин, коли кількість нових випадків зараження коронавірусів досягне 9,5 тисячі на добу. Коли зможуть ввести карантин – читайте в нашому матеріалі.

Заяву про те за яких умов в Україні знову будуть посилені карантинні правила Володимир Зеленський зробив під час зустрічі з представниками релігійних організацій. Які саме обмеження будуть набрати чинності за цієї умови, однак, глава держави не уточнив.

"Якщо у нас буде понад дев'ять з половиною тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім", – заявив Зеленський.

Коли посилять карантин?

У коментарі РБК-Україна в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні в гіршому випадку можуть реєструвати до 35 тисяч випадків зараження на коронавірус і грип вже до кінця жовтня. Про це розповів виконуючий обов'язки директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. На його думку, більш реалістичним сценарієм є близько 20 тисяч випадків зараження в день.

"Зараз дуже важко робити якісь точні прогнози, але прогнози стосовно добової кількості 20 тисяч цілком реальні. Тому що ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра у 20 тисяч цілком реальна", – додав Кузін.

За його словами, при поточному сценарії такі цифри можливі через 3-4 тижні.

Раніше Київська школа економіки представила прогноз, згідно з яким в листопаді кількість заражених на коронавірус може досягти 10 тисяч нових випадків за добу. При цьому жертвами ускладнень в результаті зараження коронавірусів можуть стати 20 тисяч українців.

До кінця жовтня, коли за прогнозами очікуються більш масові спалахи зараження COVID-19, залишилося півтора тижня. Якщо за цей час ситуація з дотриманням карантинних заходів не зміниться, в Україні введуть жорсткий карантин.

Нагадаємо, що раніше у кількох регіонах Іспанії посилили карантин.

Також ми писали, що у МОЗ очікують пік епідемії в Україні наприкінці листопада.