У кількох регіонах Іспанії посилили карантин

Фото: дівчина в масці (pixabay.com)

Кілька регіонів Іспанії у понеділок, 19 жовтня, посилили карантинні обмеження через коронавіруса. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

Про це повідомляє Reuters.

Влада північного регіону Кастилія і Леон оголосили, що в міста Бургос і Аранда-де-Дуеро вводять частковий локдаун з вечора 20 жовтня. Рівень зараження в регіоні перевищив 500 випадків на 100 тисяч осіб.

"Ми знаходимося в обставинах, подібних березневим або квітневим", - заявив мер Бургоса Даніель де ла Роза.

Регіон ввів подібні обмеження в містах Саламанка, Леон і Паленсія на ще минулого тижня.

Крім того, Арагон ввів обмеження пропускної здатності барів і ресторанів і заборонив продаж алкоголю в магазинах між 22:00 і 8:00.

А Каталонія, яка минулого тижня розпорядилася на 15 днів зупинити роботу барів і ресторанів, заявила цілодобовим компаніям, що їм заборонено працювати з 22:00 до 7:00.

Нагадаємо, раніше у Мадриді ввели режим підвищеної готовності.

Крім того, уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадрида прийняли рішення про запровадження жорсткого карантину у всьому столичному регіоні.

Також МОЗ Іспанії вимагав посилити карантин у Мадриді.

Відзначимо, що раніше іспанський суд визнав незаконним введення режиму ізоляції в Мадриді і вважає, що це було прийнято без схвалення парламенту Іспанії.