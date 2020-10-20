Названо условие для введения жесткого карантина в Украине: может быть очень скоро

Карантин в Украине снова ужесточат (коллаж: РБК-Украина)

В Офисе Президента сообщили, что жесткий карантин введут при высоком уровне заболеваемости

19 октября в пресс-службе Офиса Президента опубликовали информацию, что в Украине введут жесткий карантин, когда количество новых случаев заражения коронавирусом достигнет 9,5 тысячи в сутки. Когда смогут ввести карантин – читайте в нашем материале.

Заявление о том при каких условиях в Украине снова будут ужесточены карантинные правила Владимир Зеленский сделал во время встречи с представителями религиозных организаций. Какие именно ограничения будут вступать в силу при этом условии, однако, глава государства не уточнил.

"Если у нас будет больше девяти с половиной тысяч инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", – заявил Зеленский.

Когда ужесточат карантин?

В комментарии РБК-Украина в Минздраве заявили, что в Украине в худшем случае могут регистрировать до 35 тысяч случаев заражения коронавирусом и гриппом уже к концу октября. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. По его мнению, более реалистичным сценарием является около 20 тысяч случаев заражения в день.

"Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", – добавил Кузин.

По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны через 3-4 недели.

Ранее Киевская школа экономики представила прогноз, согласно которому в ноябре количество зараженных коронавирусом может достигнуть 10 тысяч новых случаев за сутки. При этом жертвами осложнений в результате заражения коронавирусом могут стать 20 тысяч украинцев.

До конца октября, когда по прогнозам ожидаются более массовые вспышки заражения COVID-19, осталось полторы недели. Если за это время ситуация с соблюдением карантинных мер не изменится, в Украине введут жесткий карантин.

Напомним, что ранее в нескольких регионах Испании усилили карантин.

Также мы писали, что в Минздраве ожидают пик эпидемии в Украине в конце ноября.