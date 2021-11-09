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Названа дата появи першого електролітака з нульовим рівнем викидів

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Вівторок 09 листопада 2021 07:33
Названа дата появи першого електролітака з нульовим рівнем викидів Фото: названа дата появи першого електричного літака (interestingengineering.com)
Автор: Роман Мирончук

Повністю електричний літак, який здатний перевозити 100 осіб, може з'явиться до 2027 року. Це має значно прискорити графік випуску комерційних авіалайнерів без пального.

Про це повідомляє Bloomberg.

Американський стартап Wright Electric Inc. планує переобладнати електродвигуни в регіональному літаку BAe 146, замінивши його чотири реактивних двигуна і перетворивши в модель з нульовим рівнем викидів.

Компанія планує побудувати флот з переобладнаних літаків, які зможуть літати на одному заряді близько 1 години або 740 кілометрів.

Названа дата появи першого електролітака з нульовим рівнем викидів

Концепт електролітака (фото: weflywright.com)

Переобладнані літаки будуть підходити для здійснення перельотів в близькі один від одного міста, такі як Нью-Йорк і Бостон, Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу, а також багато європейських міст, які в даний час обслуговуються регіональними літаками Airbus A320 або Boeing Co. 737.

Нагадаємо, у Києві почали тестувати новий Швейцарський електропоїзд Stadler ("Штадлер"), який прибув до столиці в рамках реалізації нового проєкту приміського залізничного сполучення City Express.

Ми також писали про те, що в Харкові пасажири літака після посадки провели зайвий час на борту через скандального і неадекватного пасажира. Чоловік спочатку запізнився на рейс, а потім курив у салоні.

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