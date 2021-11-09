Названа дата появи першого електролітака з нульовим рівнем викидів

Повністю електричний літак, який здатний перевозити 100 осіб, може з'явиться до 2027 року. Це має значно прискорити графік випуску комерційних авіалайнерів без пального.

Американський стартап Wright Electric Inc. планує переобладнати електродвигуни в регіональному літаку BAe 146, замінивши його чотири реактивних двигуна і перетворивши в модель з нульовим рівнем викидів.

Компанія планує побудувати флот з переобладнаних літаків, які зможуть літати на одному заряді близько 1 години або 740 кілометрів.

Концепт електролітака (фото: weflywright.com)

Переобладнані літаки будуть підходити для здійснення перельотів в близькі один від одного міста, такі як Нью-Йорк і Бостон, Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу, а також багато європейських міст, які в даний час обслуговуються регіональними літаками Airbus A320 або Boeing Co. 737.