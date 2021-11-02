Скандал на борту літака в Харкові: пасажир вирішив покурити під час польоту
У Харкові пасажири літака змушені були після посадки провести зайвий час на борту через скандального і неадекватного пасажира, який спочатку запізнився на рейс, а потім вирішив покурити в салоні.
Деталі розповіла одна з пасажирок літака, на ім'я Аріна на своїй сторінці в Instagram.
Скандал з пасажирами стався на борту літака, який прямував з Туреччини до Харкова. За словами жінки, конфлікт почався ще при вильоті з Туреччини.
Перед вильотом співробітники авіакомпанії шукали пасажира, який пройшов реєстрацію, але в літак так і не потрапив. Його буквально "занесли" в літак, оскільки на ногах він не тримався.
Після того як літак набрав висоту, старший стюард зробив зауваження одному з пасажирів, а також запізнився – їх просили кілька разів надіти маски. Через деякий час дівчина, яка сиділа поруч із пасажиром, що запізнився, попросила її негайно пересадити.
Як з'ясувалося, нетверезий пасажир вирішив покурити в салоні літака. Стюарди робили чоловікові зауваження, він на який час заспокоювався, а потім знову намагався закурити.
По прибуттю до Харкова, пасажирів попросили залишитися на своїх місцях і не залишати літак до приїзду поліції.
У курця забрали паспорт і посадковий талон. А через 15 хвилин порушника забрала поліція. І тільки після цього пасажирам дозволили покинути салон літака.
Варто відзначити, що бешкетник летів в літаку не один, а з компанією. Їм усім стюарди неодноразово робили зауваження.
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