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Цей вітамін визнали спалювачем жиру: він доступний усім

Понеділок 24 серпня 2020 17:55
Цей вітамін визнали спалювачем жиру: він доступний усім
Названий вітамін, який допоможе схуднути (фото: freepik)
Автор: Styler

Вчені розповіли про вітамін, який допоможе позбутися зайвих кілограмів

Вчені розповіли про вітамін, який допоможе в боротьбі із зайвою вагою. Крім того, він доступний кожному і міститься в простих продуктах. Мова йде про життєво необхідний вітамін D.

Дослідники кажуть, що вітамін відіграє дуже важливу роль у процесі спалювання жиру, пише ETimes.

Як виявилося, вітамін D допоможе не тільки зміцнити кістки і зуби, але і спалити вісцеральний жир. А ці відкладення на животі, як відомо, дають не тільки зовнішні недоліки, але і збільшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Так, учені дослідили дані 7000 осіб, що брали участь у Нідерландському епідеміологічному дослідженні ожиріння. Результат показав, що люди, які споживають мало вітаміну D зазвичай мають великі жирові запаси.

Вчені кажуть, що вже не вперше дефіцит вітаміну D зв'язали з накопиченням вісцерального жиру. Раніше деякі дослідження вже показували, що збільшення споживання вітаміну D допомагає зменшити накопичення жиру навколо внутрішніх органів.

А ось найкращими джерелами вітаміну D є сонячне світло, жирна риба, гриби, шпинат, соя, збагачені молочні продукти, яйця і так далі.

Раніше ми писали, про горіх, який визнали спалювачем жиру. Вживати його в їжу потрібно кожен день.

Також повідомлялося, що наліт на язику розповість про всі хвороби. Лікарі описали кожен випадок.

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