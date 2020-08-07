Цей горіх визнали спалювачем жиру: їсти його треба щодня

Дієтологи розповіли про найкращий горіх для схуднення (фото: pixabay.com)

Щоденне вживання цього горіха допоможе знизити вагу

Дієтологи розповіли про диво-горіх, який визнали справжнім спалювачем жиру. Щоденне вживання цього "друга фігури" допоможе скинути зайві кілограми. Мова йде про корисні, а також неймовірно смачні фісташки.

Думку фахівців зі схуднення підтвердили й авторитетні вчені, що підтвердили дієвість фісташок для підтримання себе в гарній формі. Про це пише Healthline.

І хоча заведено вважати, що горіхи продукт висококалорійний, фісташки є винятком. Адже вони виграють за рахунок великої кількості корисних важливих елементів, що містяться в них.

У фісташках міститься велика кількість білка, мікронутрієнтів і корисних волокон. Багаті вони вітаміном К та калієм. Також в них містяться фітостероли, гамма-токоферол і бета-каротин.

Дослідники провели розгорнутий експеримент, до якого долучили людей з ожирінням. Кожен з піддослідних протягом чотирьох місяців щоденно вживав по 42 грами фісташок.

Всі випробовувані не тільки швидко скидали вагу, але й істотно втрачали в обсягах. Також у них знизився артеріальний тиск. При цьому всі добровольці розповіли, що у них пропала тяга до солодкого.

Вчені кажуть, що не лише фісташки, а й інші горіхи мають бути частиною нашого раціону. А щоб не боятися перебрати калорій, треба пам'ятати про помірність - досить жмені горіхів на день.

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