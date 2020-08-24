Этот витамин признали сжигателем жира: он доступен всем

Назван витамин, который поможет похудеть (фото: freepik)

Ученые рассказали про витамин, который поможет избавится от лишних килограммов

Ученые рассказали про витамин, который поможет в борьбе с лишним весом. Кроме того, он доступен каждому и содержится в простых продуктах. Речь идет про жизненно необходимый витамин D.

Исследователи говорят, что витамин играет очень важную роль в процессе сжигания жира, пишет ETimes.

Как оказалось, витамин D поможет не только укрепить кости и зубы, но и поможет сжечь висцеральный жир. А эти отложения на животе, как известно, дают только внешние недостатки, но и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, ученые исследовали данные 7000 человек, что принимали участие в Нидерландском эпидемиологическом исследовании ожирения. Результат показал, что люди, которые потребляют мало витамина D обычно имеют большие жировые запасы.

Ученые говорят, что уже не впервые дефицит витамина D связали с накоплением висцерального жира. Ранее некоторые исследования уже показывали, что увеличение потребления витамина D помогает уменьшить накопление жира вокруг внутренних органов.

А вот лучшими источниками витамина D является солнечный свет, жирная рыба, грибы, шпинат, соя, обогащенные молочные продукты, яйца и так далее.

Ранее мы писали, про орех, который признали сжигателем жира. Употреблять его в пищу нужно каждый день.

Также сообщалось, что налет на языке расскажет обо всех болезнях. Врачи описали каждый случай.