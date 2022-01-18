Названо найбрудніший предмет на вашому робочому столі: сотні бактерій

Фахівці назвали предмет на робочому столі, який містить найбільше бактерій. Вам варто запастися антибактеріальними серветками, оскільки цим предметом ми користуємося щодня.

Який предмет став справжньою "гарячою точкою" для бактерій та інших забруднювачів, розповіли в матеріалі Dailymail.

В одному з офісів США команда постачальника засобів для очищення провела незвичайний експеримент - вони перевірили всі офісні предмети на наявність забруднювачів, бактерій, дріжджів, вірусів і цвілі.

Перше місце в рейтингу найбрудніших предметів завоювала звичайна комп'ютерна миша.

Виявилося, що на комп'ютерній мишці знаходиться в 11 разів більше колонієутворюючих частинок, ніж на кришці унітазу.

Також багато бактерій було виявлено на офісних кухнях – у чайнику і в холодильниках. Там також були виявлені бактерії, дріжджі та спори цвілі.

Ще одним місцем розсадника бактерій виявився флакон з дезинфікуючим засобом для рук, який в офісі використовують регулярно для захисту від COVID-19. На ньому фахівці виявили велику кількість спор цвілі.

Якщо ви більшу частину дня працюєте за комп'ютером і постійно використовуєте мишку, то варто запастися антибактеріальними серветками й регулярно обробляти свій робочий інструмент.

Крім того, обов'язково потрібно дотримуватися правил особистої гігієни та часто мити руки з милом.