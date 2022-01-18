Назван самый грязный предмет на вашем рабочем столе: сотни бактерий

Специалисты назвал предмет на рабочем столе, который содержит больше всего бактерий. Вам стоит запастись антибактериальными салфетками, так как этим предметом мы пользуемся ежедневно.

Какой предмет стал настоящей "горячей точкой" для бактерий и других загрязнителей, рассказали в материале Dailymail.

В одном из офисов США команда поставщика средств для очищения провела необычный эксперимент – они проверили все офисные предметы на наличие загрязнителей, бактерий, дрожжей, вирусов и плесени.

Первое место в рейтинге самых грязных предметов завоевала обычная компьютерная мышь.

Оказалось, что на компьютерной мышке находится в 11 раз больше колониеобразующих частиц, чем на крышке унитаза.

Также много бактерий было обнаружено на офисных кухнях – в чайнике и в холодильниках. Там также были обнаружены бактерии, дрожжи и споры плесени.

Еще одним местом рассадника бактерий оказался флакон с дезинфицирующим средством для рук, который в офисе используют регулярно для защиты от COVID-19. На нем специалисты обнаружили большое количество спор плесени.

Если вы большую часть дня работаете за компьютером и постоянно используете мышку, то стоит запастись антибактериальные салфетками и регулярно обрабатывать свой рабочий инструмент.

Кроме того, обязательно нужно соблюдать правила личной гигиены и часто мыть руки с мылом.