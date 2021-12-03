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Названо найбрудніші місця на кухні, про які мало хто здогадується

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П'ятниця 03 грудня 2021 07:01
Названо найбрудніші місця на кухні, про які мало хто здогадується Де на кухні міститься найбільше бруду (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На кухні є місця та предмети на яких міститься найбільше бруду та мікробів. Тому, аби на кухні була ідеальна чистота, потрібно періодично прибирати ці місця.

Про це розповів генеральний директор клінінгової компанії Laundryheap Деян Димитров, пише Daily Star.

Які предмети непомітно забруднюються на кухні

Тостер

У цьому приладі непомітно можуть залишатися дрібні частинки хліба. Тому перед чищенням потрібно від'єднати електроприлад від мережі сухими руками. Потім зняти піддон для крихт і висипати вміст.

Далі візьміть суху зубну щітку почистіть прорізи для хліба й місця навколо них. Такий метод допоможе видалити великі крихти. В кінці промийте піддон звичайною рідиною для миття посуд.

Названо найбрудніші місця на кухні, про які мало хто здогадується

У тостері може міститися багато мікробів (pixabay)

Прихватки

Експерт каже, що такі рукавички можуть ззовні виглядати чистими, однак усередині вони можуть містити багато мікробів.

Тканинні рукавички для духовки можна випрати в пральній машині, але силіконові прихватки потрібно прати вручну.

Лопатки та дерев'яні ложки

Як відомо, на дерев'яних предметах можуть розмножуватись бактерії, особливо при контакті із сирим м'ясом.

Зокрема, якщо ретельно не очищати їх, то можна наражати на небезпеку себе та рідних.

За словами фахівця, дерев'яні лопатки потрібно на кілька хвилин замочити у перекису водню (одна чайна ложка на два літри води).

Названо найбрудніші місця на кухні, про які мало хто здогадуєтьсяЛопатки дерев'яні потрібно ретельно мити (pixabay)

Фартух

Під час готування їжі на фартуху можуть залишатися шматочки продуктів та накопичуватись жир

Тому експерт радить частіше його прати. До того ж вони можуть вбирати в себе всі запахи на кухні та пил.

Названо найбрудніші місця на кухні, про які мало хто здогадуєтьсяФартух може містити багато бруду (freepik)

Полиці для спецій

На полицях потрібно часто прибирати, багато спецій є барвниками, які можуть залишати плями.

Тому, перш ніж знову ставити приправи, потрібно переконатися, що полиця повністю висохла. Це допоможе уникнути вологості.

Рушник для посуду

На кухні мають бути рушники для різного призначення. До того ж їх потрібно регулярно при високій температурі прати.

"Я б порекомендував використовувати окремий рушник для кожної з цих трьох основних робіт: сушіння посуду, витирання рук і очищення поверхонь. Я б також порадив прати рушники щотижня", – додав він.

Мікрохвильова піч

Під час нагрівання у мікрохвильовій печі, їжа може розбризкуватись та залишати плями. Експерт радить щодня ретельно мити піч усередині та ззовні.

Також більшість людей забувають подивитися на "стелю" своєї печі, адже там може бути найбільше бруду та мікробів.

Раніше ми називали найнебезпечніші речі на кухні, від яких потрібно позбутися.

Також ми писали, як легко очистити чайник від накипу.

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