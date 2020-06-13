Названий єдиний боксер, який може перемогти Усика

Олександр Усик за свою кар'єру в суперважкій ваговій категорії здобув 17 перемог, серед яких 13 – нокаутом. Непереможний український боксер має тільки одного реального супротивника, вважає президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов.

На думку експерта, єдиним реальним претендентом на чемпіонський титул є Тайсон Фьорі, передають "ФАКТИ".

"Поклавши руку на серце, я скажу, що Усик може програти в суперважкій вазі тільки одному боксеру – Тайсону Ф'юрі. З усіма іншими йому під силу розібратися і переграти в технічному плані. Саша – талановитий боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу, першим в історії завоював трофей Мохаммеда Алі. По своїй техніці, тактиці, пересуванні на ногах, роботі передньою рукою він відповідає рівню боксера найвищого класу. Ф'юрі ж – боксер, який може перемогти Усика завдяки своїй непередбачуваності. Британець виходить на ринг і не знає, що зробить в наступну секунду. Тайсон – дуже незручний суперник для будь-якого боксера", – розповів Михайло Зав'ялов.

Експерт також прокоментував, яким буде вплив набору маси на сильні якості Усика. При цьому він зазначив, що, як і завжди, чемпіон буде вражати супротивників відточеною технікою і швидкістю.

"Це питання треба адресувати тренерському штабу. Не думаю, що він буде набирати 20 кг — не в сумо ж іде... Він буде перегравати своїх суперників за рахунок швидкості, техніки, розуму, а не завдяки масі. Саша — розумний боксер, сам собі тренер і, думаю, буде підходити до поєдинків в оптимальних кондиціях. Дай Боже, щоб вони проходили, а то зараз така напружена обстановка у світі, що складно щось прогнозувати", – зазначив експерт.

Нагадаємо, що раніше Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв.

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