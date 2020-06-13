Назван единственный боксер, который может победить Усика

Александр Усик за свою карьеру в супертяжелой весовой категории одержал 17 побед, среди которых 13 – нокаутом. Непобедимый украинский боксер имеет только одного реального противника, считает президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

По мнению эксперта, единственным реальным претендентом на чемпионский титул является Тайсон Фьори, передают "ФАКТЫ".

"Положа руку на сердце, я скажу, что Усик может проиграть в супертяжелом весе только одному боксеру – Тайсону Фьюри. Со всеми остальными ему по силам разобраться и переиграть в техническом плане. Саша – талантливый боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира, первым в истории завоевавший трофей Мохаммеда Али. По своей технике, тактике, передвижению на ногах, работе передней рукой он соответствует уровню боксера высочайшего класса. Фьюри же – боксер, который может победить Усика из-за своей непредсказуемости. Британец выходит на ринг и не знает, что сделает в следующую секунду. Тайсон – очень неудобный соперник для любого боксера", – рассказал Михаил Завьялов.

Эксперт также прокомментировал, каким будет влияние набора массы на сильные качества Усика. При этом он отметил, что, как и всегда, чемпион будет поражать противников отточенной техникой и скоростью.

"Этот вопрос надо адресовать тренерскому штабу. Не думаю, что он будет набирать 20 кг — не в сумо же уходит… Он будет переигрывать своих соперников за счет скорости, техники, ума, а не благодаря массе. Саша — разумный боксер, сам себе тренер и, думаю, будет подходить к поединкам в оптимальных кондициях. Дай Бог, чтобы они проходили, а то сейчас такая напряженная обстановка в мире, что что-либо прогнозировать сложно", – отметил эксперт.

Напомним, что ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев.

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