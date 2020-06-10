ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв

Новини » Спорт     10.06.2020 - 20:33
Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв
Фото: Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі

Перша зустріч може відбутися влітку 2021 року

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа і володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв. Перший поєдинок може відбутися влітку 2021 року.

Про це повідомив промоутер Джошуа Едді Хірн, якого цитує Sky Sports.

З його слів, сторони досягли угоди з фінансових питань, але поки ще залишилися неузгоджені моменти. Також в процесі переговорів питання про уніфікацію титулів.

"Ми досягли великих успіхів в переговорах, але нам ще багато що належить подолати. Зараз ми аналізуємо можливі місця і дати проведення", - сказав Едді Хирн.

До можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу Джошуа чекає поєдинок з обов'язковим претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулєвим, бій з яким перенесли на невизначений час через пандемію коронавірусу. Ф'юрі, своєю чергою, має втретє вийти в ринг проти Деонтея Уайлдера.

У своєму останньому поєдинку в грудні 2019 року Джошуа взяв реванш в американця Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули. Тайсон Ф'юрі в лютому цього року переміг Деонтея Уайлдера технічним нокаутом і став володарем пояса за версією WBC.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Тайсон Ф'юрібойЕнтоні ДжошуаБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся