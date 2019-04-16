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Кого народить Меган Маркл: несподіване передбачення ясновидиці

STYLERЖиття    16.04.2019 - 09:31
Кого народить Меган Маркл: несподіване передбачення ясновидиці
Фото: колаж РБК-Україна

Меган Маркл зараз має проблеми зі здоров'ям, розповіла відома віщунка

Меган Маркл, яка незабаром народить свого первістка, зараз має проблеми зі здоров'ям, однак на дитині після народження це ніяк не відіб'ється. Про це розповіла відома екстрасенс і таролог Саона, передає Teleprogramma.pro.

Віщунка також розповіла про стать малюка Маркл і принца Гаррі. На її думку, у подружньої пари народиться дівчинка.

Пологи у герцогині Сассекської пройдуть не ідеально, вважає Саона. В даний час Маркл страждає від болю ніг, які часто набрякають і при ходьбі змушують її відчувати незручність.

Кого народить Меган Маркл: несподіване передбачення ясновидиці

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (GettyImages)

Скоріш за все, зазначила екстрасенс, у герцогині є проблеми з нирками.

Втім, продовжила Соана, проблеми зі здоров'ям співзвучні й з її проблемним характером. Віщунка назвала Меган Маркл тієї ще "виразкою".

Кого народить Меган Маркл: несподіване передбачення ясновидиці

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Зауважимо, що раніше вагітна Меган Маркл розповіла своїм друзям про стать майбутньої дитини - під час вечірки вона заявила, що у неї народиться хлопчик.

Водночас відома тенісистка Серена Вільямс, яка є подругою Меган Маркл, нещодавно дала дуже прямий натяк на те, якої статі у неї народиться малюк. За її словами, це буде дівчинка.

Кого народить Меган Маркл: несподіване передбачення ясновидиці

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Як повідомлялося раніше, екстрасенс Саона передбачила, що Меган Маркл після народження первістка посилить свій тиск на чоловіка принца Гаррі. Віщунка впевнена, що насправді герцогиня Сассекська конфліктна і постійно хоче довести свою перевагу.

Також ми писали про те, що екстрасенс напророкував Меган Маркл народження трьох дітей у найближчі шість років - хлопчика і двох дівчаток.

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