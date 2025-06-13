"Наживалась на военных". Федишин посадила за решетку аферистку, которая прикрывалась ее именем (фото)

Украинская певица Ирина Федишин разоблачила и засадила за решетку аферистку, которая от имени ее фонда пыталась обогатиться за счет военных.

О мошеннической схеме она узнала еще в апреле, а сейчас поделилась деталями дела. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Федишин в Instagram .

Что известно о мошеннической схеме

Как оказалось, неизвестные лица звонили военным и представлялись волонтерами БФ "Ирины Федишин". Они обещали машины, брали за это деньги и просто исчезали.

Когда Федишин узнала о схеме, она публично призвала всех быть осторожными и бдительными. По ее словам, все машины на фронт они передают бесплатно.

"Я не знаю, какими людьми нужно быть, чтобы наживаться на военных", - заявила она.

Кого задержали за мошенничество

Ради эффективности следствия певица долгое время не комментировала дело. И вот сейчас она показала кадры с задержания подозреваемой. Ею оказалась 23-летняя жительница Закарпатья.

"Когда я узнала о таких мошеннических схемах с военными, я не смогла промолчать и обратилась с заявлением в полицию. Уже могу вам сообщить, что злоумышленники разоблачены и взяты под арест", - написала она.

Задержана подозреваемая в мошенничестве (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

По словам артистки, девушке сообщили подозрение в совершении уголовного правонарушения по санкции 4.4 статьи 190 - мошенничество. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Суд постановил взять девушку под стражу с возможностью внесения залога.

Мошеннице светит до 8 лет заключения (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

В то же время Федишин поблагодарила полицию и призвала потенциальных жертв схемы обратиться к правоохранителям за помощью.

"Хочу обратиться к защитникам, если среди Вас есть еще пострадавшие по этой схеме, дайте нам об этом знать", - заявила она.

Полиция задержала мошенников (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ирина также напомнила, что в условиях войны все должны быть особенно бдительными.

"Но еще важнее - оставаться людьми. Нельзя строить свою жизнь на лжи, особенно тогда, когда другие отдают свое за нашу свободу", - добавила она.

Напомним, Ирина Федишин активно занимается помощью военным. Ранее она рассказала, как на фронте погиб ее двоюродный брат.