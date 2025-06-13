"Наживалася на військових". Федишин посадила за ґрати аферистку, яка прикривалася її ім'ям (фото)

Українська співачка Ірина Федишин викрила та засадила за ґрати аферистку, яка від імені її фонду намагалася збагатитися коштом військових.

Про шахрайську схему вона дізналася ще у квітні, а зараз поділилася деталями справи. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Федишин в Instagram .

Що відомо про шахрайську схему

Як виявилося, невідомі особи телефонували військовим і представлялися волонтерами БФ "Ірини Федишин". Вони обіцяли автівки, брали за це кошти та просто зникали.

Коли Федишин дізналася про схему, вона публічно закликала усіх бути обережними та пильними. За її словами, всі автівки на фронт вони передають безкоштовно.

"Я не знаю, якими людьми потрібно бути, щоб наживатися на військових", - заявила вона.

Кого затримали за шахрайство

Заради ефективності слідства співачка тривалий час не коментувала справу. І ось зараз вона показала кадри із затримання підозрюваної. Нею виявилася 23-річна мешканка Закарпаття.

"Коли я дізналася про такі шахрайські схеми з військовими, я не змогла змовчати та звернулася із заявою у поліцію. Вже можу вам повідомити, що зловмисників викрито і взято під арешт", - написала вона.

Затримана підозрювана у шахрайстві (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

За словами артистки, дівчині повідомили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за санкцією 4.4 статті 190 - шахрайство. Максимальне покарання - позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі триває досудове розслідування. Суд постановив взяти дівчину під варту з можливістю внесення застави.

Шахрайці світить до 8 років ув'язнення (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Водночас Федишин подякувала поліції та закликала потенційних жертв схеми звернутися до правоохоронців по допомогу.

"Хочу звернутися до захисників, якщо серед Вас є ще потерпілі за цією схемою, дайте нам про це знати", - заявила вона.

Поліція затримала шахраїв (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Ірина також нагадала, що в умовах війни усі мають бути особливо пильними.

"Але ще важливіше - залишатися людьми. Не можна будувати своє життя на брехні, особливо тоді, коли інші віддають своє за нашу свободу", - додала вона.

Нагадаємо, Ірина Федишин активно займається допомогою військовим. Раніше вона розповіла, як на фронті загинув її двоюрідний брат.