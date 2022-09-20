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"Самые ужасные времена": Лобода обратилась к жителям оккупированного Мелитополя

Новина українською →
Мелитополь, Вторник 20 сентября 2022 14:30
"Самые ужасные времена": Лобода обратилась к жителям оккупированного Мелитополя Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Автор: Styler

Светлана Лобода обратилась к жителям оккупированного российскими военными города Мелитополь и выразила веру в ВСУ.

Артистка в своем Facebook написала, что поражена силой духа жителей этого города.

&quot;Самые ужасные времена&quot;: Лобода обратилась к жителям оккупированного Мелитополя

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Что сказала LOBODA мелитопольцам?

"Сегодня мое сообщение к жителям оккупированного, но несокрушимого Мелитополя. Обращаюсь к каждому со словами поддержки и веры в нашу победу. Сейчас каждый из вас переживает самые ужасные времена, самые опасные минуты. Но сила вашего духа поражает!" - написала Светлана.

Лобода добавила, что "наши ВСУ показывают нам и всему миру свое мужество, храбрость и смелость, ради безопасности и свободы каждого украинца".

"Скорость освобожденных территорий вдохновляет! И я верю, и знаю, что совсем скоро и Мелитополь вдохнет воздух! Свободный воздух! Держитесь, дорогие! Вместе до победы! Мелитополь - это Украина!" - подчеркнула певица.

Свой пост звезда подкрепила фотографией, на которой она одета в футболку с символической надписью "Melitopol is Ukraine", как напоминание всему миру о все еще оккупированном городе и продолжающейся войне.

&quot;Самые ужасные времена&quot;: Лобода обратилась к жителям оккупированного Мелитополя

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Почему Лобода написала этот пост?

Своими словами певица поддержала важную инициативу, которая призвана напомнить широкой публике о том, что каждый украинец, находясь под оккупацией, верит и знает, что его город по-прежнему часть Украины и они готовы бороться до победы.

&quot;Самые ужасные времена&quot;: Лобода обратилась к жителям оккупированного Мелитополя

Светлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Ранее певица сделала заявление о языке и своих песнях .

Также Светлана объяснила, почему продолжала выступать в России после 2014 года.

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Лобода
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