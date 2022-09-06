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Де ви були ці 8 років? Лобода розповіла, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року

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Вівторок 06 вересня 2022 18:22
Де ви були ці 8 років? Лобода розповіла, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року Фото: Лобода зізналася, що помилялася останні 8 років (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Світлана Лобода покинула Росію відразу після початку повномасштабного вторгнення армії Путіна в Україну. Вона визнає, що помилялася після подій 2014 року - анексії Криму Росією і вторгнення на Донбас.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для Катерини Гордєєвої.

Журналістка запитала Світлану Лободу про те, де вона була останні 8 років і чому продовжувала виступати в Росії.

"Стільки прикладів у мене перед очима зараз, і я розумію, що я дуже помилялася. Я винна в тому, що я не цікавилася тим, що відбувається в моїй країні. Я просто не усвідомлювала, що, те, що сталося у 2014-му році - це початок того, що ми отримали сьогодні", - зізнається артистка.

Вона додала, що всі ці роки займалася власною кар'єрою й у 2014 році її пісні були у всіх хіт-парадах СНД.

"Я займалася собою. І своєю дитячою мрією. Я народилася в дуже простій і дуже бідній родині. І з самого дитинства я хотіла тільки одного - бути артистом і підкорювати міста і країни... і батьки, які говорили, що ми ніколи не зможемо нічим тобі допомогти, нічого дати. Я їм відповідала - мама, я зроблю все сама, я всього доб'юся сама.

Коли це почало виходити, і в Україні я була вже одним з лідируючих артистів, мені, звичайно, було цього, мало. Я хотіла йти далі й так сталося, що у 2014-му році мої пісні очолили всі хіт-паради країн колишнього СНД, і в тому числі й в Росії. Пісня "Твої очі" - звучала з кожної праски, вона гриміла на всьому пострадянському просторі", - розповіла Лобода.

Де ви були ці 8 років? Лобода розповіла, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року

Фото: Світлана Лобода визнала, що помилялася останні 8 років

Вона підкреслила, що зараз її позиція однозначна і вона ненавидить тих, хто почав війну проти України.

"Сьогодні я бачу, що все дуже однозначно, я бачу війну! Я її відчуваю, я її відчула на собі, на своїх рідних. І тепер, моя позиція не може бути іншою, вона однозначно на боці моєї країни, моєї Батьківщини, моєї сім'ї, моєї команди, людей, яких я люблю, за яких я переживаю, людей, за яких у мене дуже болить серце", - зазначила артистка.

Крім того, Світлана Лобода зазначила, що ні за які гроші не погодиться виступати в Росії.

"Звичайно, ні. Ніяких приватних концертів, ні сольних виступів в Росії бути не може", - зазначила співачка.

До речі, раніше ми писали про те, що Світлана Лобода показала, що окупанти зробили з будинками її сім'ї в Ірпені.

А ще розповідали про те, як Лобода відреагувала на війну в Україні в перші дні російського вторгнення.

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