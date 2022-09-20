"Найжахливіші часи": Лобода звернулася до жителів окупованого Мелітополя
Світлана Лобода звернулася до мешканців окупованого російськими військовими міста Мелітополь і висловила віру в ЗСУ.
Артистка в своєму Facebook написала, що вражена силою духу мешканців цього міста.
Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Що сказала LOBODA мелітопольцям?
"Сьогодні моє повідомлення до жителів окупованого, але незламного Мелітополя. Звертаюсь до кожного зі словами підтримки і віри в нашу перемогу. Зараз кожен з вас переживає найжахливіші часи, найнебезпечніші хвилини. Але сила вашого духу вражає!" - написала Світлана.
Лобода додала, що "наші ЗСУ показують нам і всьому світові свою мужність, хоробрість і сміливість, заради безпеки і свободи кожного українця".
"Швидкість звільнених територій надихає! І я вірю, і знаю, що зовсім скоро і Мелітополь вдихне повітря! Вільне повітря! Тримайтеся, любі! Разом до перемоги! Мелітополь - це Україна!" - підкреслила співачка.
Свій пост зірка підкріпила світлиною, на якій вона вдягнена у футболку із символічним написом "Melitopol is Ukraine", як нагадування всьому світові про все ще окуповане місто та війну, яка триває.
Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Чому Лобода написала цей пост?
Своїми словами співачка підтримала важливу ініціативу, яка покликана нагадати широкому загалу про те, що кожен українець, перебуваючи під окупацією, вірить і знає, що його місто, як і раніше, частина України і вони готові боротися до перемоги.
Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)
Раніше співачка зробила заяву про мову і свої пісні.
Також Світлана пояснила, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року.