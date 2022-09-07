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Роблю лише те, що відчуваю: Лобода зробила заяву про мову і свої пісні

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Середа 07 вересня 2022 07:26
Роблю лише те, що відчуваю: Лобода зробила заяву про мову і свої пісні Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Володимир Костирін

Світлана Лобода висловилася про творчі плани і що можна очікувати від її пісень найближчим часом, а також пояснила, чому в її репертуарі мало композицій українською мовою.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю ведучій Катерині Гордєєвій.

Співачка вважає, що перекладати українською свої хіти, що давно вийшли, було б неправильним. При цьому LOBODA зазначила, що сама, як правило, не пише треки.

"Я сама не пишу пісні. Я їх купую, дописую, допрацьовую як саунд-продюсер, і я завжди йду за піснею. У моєму репертуарі п'ять чудових пісень українською мовою, і такі пісні приходять до мене, на жаль, не так часто", - каже Світлана.

Артистка зізналася, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не слухала музику і не могла навіть про неї думати.

"І лише за три місяці, до мене прийшла "Молитва". Я навіть піснею її назвати не можу, це вислів. У той момент я зрозуміла, що нарешті з'явилася неймовірна композиція, яку я хочу записати", - зазначає співачка.

Як додала Лобода, справа не в тому, що пісня була українською мовою, атому, що "вона була у потрібний час, у потрібному місці, і вона відгукувалася з усім тим, що відбувається у мене всередині".

Роблю лише те, що відчуваю: Лобода зробила заяву про мову і свої пісні

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я ніколи не йду за тим, що подобається комусь, або щоб хтось хотів від мене чути чи отримати - я завжди слухаю себе та роблю лише те, що відчуваю. Коли я зможу знайти пісню, яка буде… яку я зможу відчути та зробити її своєю, я буду із задоволенням, із великим задоволенням співати українською мовою", - наголошує артистка.

Крім того, LOBODA прокоментувала нові, але не менш абсурдні претензії любителів "русского мира" про те, що українці вміють розмовляти російською.

"Зараз нова фраза від ботів: "Чому ви розмовляєте нашою мовою?". Я хочу сказати, що російська мова не належить російській владі. Вона належить російськомовній аудиторії, російськомовній людині, яка живе у всьому світі. Говорити якісь претензії щодо того, що хтось говорить російською мовою - це, принаймні, дивно. Я думаю і розмовляю цією мовою все своє життя", - висловилася Світлана.

Роблю лише те, що відчуваю: Лобода зробила заяву про мову і свої пісні

Світлана Лобода дала інтерв'ю Катерині Гордєєвій у програмі "Скажи Гордєєвій" (фото: кадр з відео)

Нагадаємо, перед цим Лобода пояснила, чому продовжувала виступати в Росії після 2014 року.

Додамо також, в червні артистка відвідала Ірпінь і поділилася красномовним відео про шрами на своїй малій батьківщині, залишені російськими загарбниками.

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