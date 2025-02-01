Как выглядит самая большая пещера мира, где могут поместиться сотни тысяч людей (фото)
Среди множества природных чудес света пещера Шондонг занимает особое место. Ее невероятные масштабы, богатство внутреннего мира и уникальная экосистема поражают даже опытных исследователей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пещере, которая превосходит все представления о подземных пространствах.
Знакомство с пещерой Шондонг
Пещера Шондонг, расположенная в центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь вблизи национального парка Фонгня-Кебанг, является уникальной природной достопримечательностью. Ее название с вьетнамского переводится как "пещера горной реки".
Впервые о Шондонг стало известно благодаря местному фермеру Хо Ханю, который в 1991 году случайно наткнулся на вход во время прогулки. Однако из-за крутого спуска мужчина не решился исследовать это место.
Лишь в 2009 году британские спелеологи изучили пещеру, открыв ее уникальность для мира. Сегодня Шондонг считается настоящим чудом природы, которое удивляет своей масштабностью и уникальной экосистемой.
Люди кажутся насекомыми на фоне размеров пещеры (фото: Википедия)
Размеры, которые поражают воображение
Пещера Шондонг признана самой большой пещерой мира благодаря ее колоссальным размерам. Объем внутреннего пространства составляет около 38,5 миллиона кубических метров, что позволяет разместить в ней 40-этажный дом. Некоторые залы достигают 200 метров в высоту и 150 метров в ширину.
На сегодня исследовано лишь 6,5 километров пещеры, но уже понятно, что ее масштабы выходят далеко за пределы стандартных представлений. Внутри можно найти более 150 залов с различными формами и структурами. Шондонг является уникальным явлением в мире спелеологии, которое остается объектом исследований.
Природные шедевры пещеры
Пещера Шондонг удивляет своим подземным ландшафтом. Здесь можно увидеть огромные сталактиты и сталагмиты, поражающие разнообразием форм. Один из них, высотой 70 метров, получил название "Рука собаки" и является самым высоким сталагмитом в мире.
В отдельных зонах пещеры встречаются "кактусовые сады" - сталагмиты, напоминающие по форме кактусы.
Еще одним уникальным явлением являются каменные жемчужины, которые образуются из-за наслоения минералов в подземных водах. Эти образования имеют неоценимое значение для ученых и являются редким примером природной архитектуры.
Сталагмиты в пещере Шондонг (фото: Википедия)
Экосистема и уникальный микроклимат
Шондонг известна своей особой экосистемой, которая сформировалась в течение 2-5 миллионов лет. Внутри пещеры протекает река, питающая густые джунгли, которые растут там, где проникает солнечный свет.
В этих джунглях можно увидеть необычные растения, обезьян и летучих лисиц. Благодаря постоянной влажности и прохладе здесь образуется микроклимат, отличающийся от внешней среды.
Одним из самых интересных явлений являются подземные облака, которые появляются из-за конденсации теплых воздушных масс. Такие природные процессы делают Шондонг настоящим научным сокровищем.
Пещерное озеро (фото: Википедия)
Как попасть в пещеру Шондонг
Шондонг привлекает туристов со всего мира, но доступ к ней ограничен. Ежегодно пещеру посещают не более 500 человек из-за сложности маршрута. Путешествие в пещеру включает переход через джунгли и пересечение реки вброд.
Для спуска внутрь необходимо использовать специальное снаряжение, чтобы преодолеть 80-метровый обрыв. Несмотря на трудности, посетители остаются в восторге от красоты подземного мира.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Focus.ua, Tripadvisor, Википедия.