"Сложнее всего для матери - терять ребенка". Ада Роговцева показала фото с умершим сыном

Ада Роговцева посвятила новый пост в социальной сети своему сыну, умершему много лет назад.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение народной актрисы в Facebook.
Герой Украины и народная актриса Ада Роговцева в День рождения своего сына Константина Степанкова показала совместное черно-белое фото с ним.
Женщина не стала писать щемящие слова или вспоминать моменты со своим сыном, а просто написала: "Сын".
Ада Роговцева показала архивное фото с сыном (фото: facebook.com/adarogovtseva)
На фотографии Ада с Константином куда уверенно шагают и молчат, ведь оба выглядят очень сосредоточенными. Следует сказать, что сообщение набрало много реакций в сети. Ценители актрисы написали следующие слова:
Это далеко не все комментарии, написанные под общим фото Ады Николаевны и Константина.
Константин, равно как и мать, занимался театральной деятельностью и кинорежиссурой. Он окончил университет театрального искусства имени Карпенко-Карого. Кроме того, Константин занимался режиссурой, он еще и попробовал себя в роли актера.
Но это не все, что интересовало Степанкова при жизни, он тоже работал в Международной академии экологии. А еще участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Кадр из фильма "Побег из дворца"
Приятным воспоминанием является тот факт, что в начале 90-х для своей мамы - народной артистки Ады Роговцевой - мужчина поставил бенефисный спектакль "Благодарю" на сцене киевского театра имени Леси Украинки.
Известно, что Степанков долго боролся с онкологией, которая забрала его жизни 1 июля 2012 года. Своего сына Роговцева похоронила рядом с могилой его отца и тезки Константина Степанкова в Бориспольском районе.
Кадр из фильма "Давайте познакомимся. Телекурс русского языка"
Раньше мы рассказывали о том, как Ада Роговцева посвятила щемящий пост Валерию Залужному.
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