"Найважче для матері - втрачати дитину". Ада Роговцева показала фото з сином, який помер

Ада Роговцева показала фото з сином, який помер

Герой України та народна акторка Ада Роговцева у День народження свого сина Костянтина Степанкова показала спільне чорно-біле фото з ним.

Жінка не стала писати щемливі слова або пригадувати моменти зі своїм сином, а просто написала: "Син".

Ада Роговцева показала архівне фото з сином (фото: facebook.com/adarogovtseva)

На фотографії Ада з Костянтином кудись впевнено крокують та мовчать, адже обидва виглядають дуже зосередженими. Варто сказати, що допис набрав багато реакцій у мережі. Поціновувачі акторки написали такі слова:

"Час не лікує, час пришвидшує зустріч з нашими рідними. Світла пам'ять вашому сину, Адо Миколаївна"

"Вічна пам'ять та Царство Небесне Вашому сину... Вам, пані Адо, щирі співчуття… Ваше серце не зачерствіло від втрати великої, воно наповнилось любов'ю до синів українських! Хай Господь дарує Вам многії та благі літа нам всім на радість"

"А я пам’ятаю Костю маленьким красивим хлопчиком (бігав у моїй школі) Світла памʼять. Адо Миколаївно, я Вас, як ніхто розумію, дуже співчуваю"

"Найважче для матері - втрачати дитину. Дай Вам, Боже, сил та здоров'я! Нехай Ваше тепло та щирість ще довго-довго надихають людей! Дякую Вам за все, що ви робите у цей важкий час"

"Найкраща мама, найкращий син. Ада Миколаївна, дякую за все що Ви зараз робите для наших захисників. Царство небесне Вашому синочку".

Це далеко не всі коментарі, які написано під спільним фото Ади Миколаївни та Костянтина.

Що відомо про Костянтина Степанкова

Костянтин, так само як і мати займався театральною діяльністю та кінорежисурою. Він закінчив університет театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Крім того, що Костянтин займався режисурою, він ще й спробував себе у ролі актора.

Але це не все, що цікавило Степанкова за життя, він також працював у Міжнародній академії екології. А ще брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Приємним спогадом є той факт, що на початку 90-х для своєї мами - народної артистки Ади Роговцевої - чоловік поставив бенефісний спектакль "Благо-дарую" на сцені київського театру імені Лесі Українки.

Відомо, що Степанков довго боровся з онкологією, яка забрала його життя 1 липня 2012 року. Свого сина Роговцева поховала поряд з могилою його ж батька й тезки Костянтина Степанкова в Бориспільському районі.