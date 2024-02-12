"Найважче для матері - втрачати дитину". Ада Роговцева показала фото з сином, який помер

Ада Роговцева присвятила новий допис у соціальній мережі своєму синові, який помер багато років тому.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис народної акторки у Facebook.
Герой України та народна акторка Ада Роговцева у День народження свого сина Костянтина Степанкова показала спільне чорно-біле фото з ним.
Жінка не стала писати щемливі слова або пригадувати моменти зі своїм сином, а просто написала: "Син".
Ада Роговцева показала архівне фото з сином (фото: facebook.com/adarogovtseva)
На фотографії Ада з Костянтином кудись впевнено крокують та мовчать, адже обидва виглядають дуже зосередженими. Варто сказати, що допис набрав багато реакцій у мережі. Поціновувачі акторки написали такі слова:
Це далеко не всі коментарі, які написано під спільним фото Ади Миколаївни та Костянтина.
Костянтин, так само як і мати займався театральною діяльністю та кінорежисурою. Він закінчив університет театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Крім того, що Костянтин займався режисурою, він ще й спробував себе у ролі актора.
Але це не все, що цікавило Степанкова за життя, він також працював у Міжнародній академії екології. А ще брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Приємним спогадом є той факт, що на початку 90-х для своєї мами - народної артистки Ади Роговцевої - чоловік поставив бенефісний спектакль "Благо-дарую" на сцені київського театру імені Лесі Українки.
Відомо, що Степанков довго боровся з онкологією, яка забрала його життя 1 липня 2012 року. Свого сина Роговцева поховала поряд з могилою його ж батька й тезки Костянтина Степанкова в Бориспільському районі.
Раніше ми розповідали про те, як Ада Роговцева присвятила щемливий пост Валерію Залужному.
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